Vitézy Dávidék nem támogatják, hogy Tüttő Kata főpolgármester-helyettes legyen

Vitézy Dávid közösségi oldalán reagált arra, hogy Karácsony Gergely Tüttő Katát jelöli főpolgármester-helyettesnek. Szerinte ez újabb bizonyítéka annak, hogy a főpolgármester a Budapestet

behálózó szocialista polip foglya.

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője azt írta: Karácsony Gergelynek is tudatában kell lennie, hogy

aki részt vett az orosz metrófelújítás beszerzését intéző bizottságban, aki már Hagyó Miklós idején is a fővárosi szocialisták képviselője volt, s aki a fővárosi parkolási maffia főszereplőivel ült közös MSZP-frakcióban ciklusokon át,

az nem számíthat a támogatásukra. Szerinte a legtöbb konfliktus forrása, hogy az új közgyűlés többsége nem hajlandó a szocialista városházi polip fennmaradásához asszisztálni. Karácsony Gergely ezt nem hajlandó tudomásul venni, de a Podmaniczky Mozgalom képviselői továbbra is azért harcolnak, hogy ettől a tehertől megszabaduljon Budapest.

Ezért nem támogatjuk Karácsony Gergely szocialista jelöltjét.

Vitézy azzal egyetért, hogy a törvénytelen működés megszüntetése nagyon időszerű, de teljesen komolytalan egy ilyen jelölés anélkül, hogy lenne előzetes megállapodás a frakciókkal.