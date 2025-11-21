Díjazták Nagy Gergely Miklós és Molnár Vilmos 24.hu-n megjelent cikkeit!

Nagy Gergely Miklós, a 24.hu újságírója és mentoráltja, Molnár Vilmos végzett a 13. oknyomozói mentorprogramunk keretében az első helyen!

– tudatta a Transparency International Magyarország. Az elismeréseket szerda este adták át a budapesti Finn Nagykövetségen.

A szerzőpáros 24.hu-n megjelent kétrészes cikksorozatában olyan, XII. kerületi ingatlaneladásoknak nézett utána, melyek a kormánypárti politikus, Pokorni Zoltán polgármestersége idején történtek. Mint feltárták, a számos értékes ingatlan értékesítésével a fővárosi kerületet akár 2 milliárd forintos kár is érhette. Az adásvételekkel pedig nem egyszer a korábbi városvezetéshez közel állók járhattak jól sőt, az egyik ügyletnél a „takarítás Mészáros Lőrinceként” emlegetett kormányközeli üzletember, Kis-Szölgyémi Ferenc egyik cége is felbukkant.

A Transparency oknyomozói mentorprogramjának célja, hogy sikeres szakmai együttműködést építsen a mentorok és az újságírás iránt érdeklődő, de tapasztalattal még nem rendelkező fiatalok között.