Büntető ügyben folyó nyomozás tárgya lett Sára Botond főispán balatoni telke

A rendőrség hamarosan meghallgatja Sára Botondot, a fővárosi kormányhivatal vezetőjét egy balatonfüredi domboldalon kezdett ingatlanfejlesztése kapcsán – írja a Magyar Narancs. A lap szerint a rendőrség egy hűtlen kezeléssel folyó nyomozás keretében vizsgálja a Sára balatonfüredi telkén elvégzett földmunkák kifizetését, számlázását.

A lap szerint a füredi Szálka-dűlőn álló 3,3 ezer négyzetméteres telekről kiváló panoráma nyílik a tóra és a Tihanyi-félszigetre.

A rendőrség érdeklődése körébe került ingatlan egy művelési ágból kivont zártkerti terület, amelyen szőlőültetvény volt szerszámoskamrával. Ezeket felszámolva borturizmust kiszolgáló szálláshely és hozzá kapcsolódó külső terek építésébe fogtak azzal az eredeti megkötéssel, hogy a terület 80 százalékán gyümölcsöst kell telepíteni. Az új épületet 100 négyzetméteresre méretezték, amihez gépkocsibeálló, burkolt területek csatlakoznak összesen 298 négyzetméteren. Az engedélyeztetéshez talajvédelmi, humuszgazdálkodási és ültetvénytelepítési tervet kellett készteni a Veszprém megyei kormányhivatal számára.

A telken 2023-ban kezdődtek a munkálatok, ma már áll a többszintes épület, de ehhez előbb a telket meg kellett tisztítani a felesleges növényzettől, gazoktól. A tereprendezési munkálatok 2024-re lezajlottak, az elszámolása azonban egy büntetőügy része lett. A tereprendezéssel ugyanis a NER-építkezések kedvelt beszállítója, a Molnárbeton Kft. egyik területi vezetője foglalkozott, akivel szemben hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség, írja a lap.

A gyanú fő tárgya egy a Molnárbeton számára vásárolt iszkaszentgyörgyi iparterület piaci és kifizetett ára közötti vélt értékkülönbözet. Az adásvételt intéző területi vezetőt gyanúsították meg, akit nem csak a területvásárlás, hanem egyéb, a Molnárbeton által megrendelt és kifizetett munkák, köztük Sára Botond telkének rendezése miatt is kihallgattak.

A lap azt írja, hogy a tereprendezésre a nettó 900 ezer forintos árajánlatot Sára Botond elfogadta és ki is fizette, ezzel azonban nem zárult le a tereprendezés, és Sára további munkákat kért. A kormányhivatal vezetője a Magyar Narancsnak azt állítja, kifizette azt a vállalkozót, aki növénytelepítést végzett nála. A munkát elvégző vállalkozó szerint Sára Botondtól nem kapott pénzt, a rendezéséért járó egymillió forintot a Molnárbeton Kft.-nek számlázta ki, akinek területi vezetőjétől a megbízást.

A rendőrség hamarosan meghallgatja az ügyben Sára Botondot is.