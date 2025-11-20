Eltűnt egy hétéves autista kisfiú csütörtök délután Lajosmizsén. A Bács-Kiskun-Vármegyei Rendőr-kapitányság a közösségi oldalán azt írta, hogy Hriazik Dilen meztelenül szaladt ki délután 3 óra körül egy házból egy Alsólajoson lévő tanyán. A rendőrök nagy erőkkel keresik a gyermeket.

Dilenről azt is tudni kell, hogy nem beszél.

A rendőrség azt kéri, hogy aki a kisfiú tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.