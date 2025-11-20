- Kiderült, hol kezdett el dolgozni Novák Katalin.
- Az Alapjogokért Központ jogi igazgatóhelyettese szerint a Fidesz egyenlő az állammal
- DPK-logóval ajánlották a szociális tűzifát, a kormányhivatal nem vizsgálódik
- Hadházy Ákos nem engedi el a hatvanpusztai autós üldözést, új részleteket hozott nyilvánosságra
- Videó: Lázár János a tiszás jelöltekről: „Ők az Összefogás szavazói. Miért nem vállalják?”
- Kigyulladt egy épület teteje a Bazilikánál, negyven tűzoltó oltotta a lángokat.
- „Ha Magyarországon valakit kineveznek, már támadják” – volt kapitányokat kérdeztünk arról, megy vagy marad Marco Rossi
- Elraboltak egy férfit Biatorbágyon: ütlegelték, fojtogatták, végül 20 ezer euróért elengedték
- Szabad Európa: nincs tovább
A nap legfontosabb hírei – 2025. november 20.
Fotó: Adrián Zoltán / 24.hu
