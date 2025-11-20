Marco Rossi a vasárnap délutáni, Írországgal szemben az utolsó pillanatokban elvesztett vb-selejtező után elhagyta Magyarországot. A szövetségi kapitány hazájában, Olaszországban, családi körben dolgozza fel azt, hogy csapatával nem sikerült elérnie az előzetesen megfogalmazott célt, a csoportmásodik, vb-pótselejtezőt érő helyet.

Bár a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége májusban 2030-ig hosszabbított szerződést Rossival, a hozzászólásokból és az internetes oldalak szavazásaiból is az szűrhető le, hogy az ír meccs utólsó másodpercei oly mértékben sokkolták a futballszerető közvéleményt, hogy a korábban a szurkolók egyértelmű támogatását élvező szövetségi kapitány megítélése vegyessé vált. Sorsa jövő kedden dőlhet el, amikor a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége meghallgatja a beszámolóját.

Az elmúlt 30 évben nyolc kinevezett (értsd, nem átmenetileg beugró, megbízott) magyar szövetségi kapitány mindegyike élt át hasonló pillanatokat. Lapunk arról faggatta őket, hogy szerintük van-e kapitánykérdés, és megy vagy marad-e Rossi.

Csank János (1996-1997)