Jó tíz éve még annyira a Fidesznek kampányolt a Tisza mostani képviselőjelöltje, hogy elküldték a cégétől

Keddre virradóra jelentette be a Tisza Párt a 2026-os választás lehetséges jelöltjeit, a 444.hu pedig a Tolna 3-as választókörzetből hozott érdekességet ennek apropóján. Itt a három jelölt közül az egyik Cseh Tamás, aki korábban dolgozott rendőrként, majd – ahogy a bemutatkozásában szerepel – „a magánszférában szerzett tapasztalatot beosztottként és vezetőként is”. Ugyanakkor – írja a portál – Cseh még 2014-ben, az önkormányzati választás előtt azzal került be a Hír TV-be, hogy állítása szerint politikai véleménye miatt kellett távoznia a paksi közterületfelügyelet vezetői posztjáról.

Szerinte az ellenzéki városvezetésnek az volt vele a problémája, hogy Kozmann György, a Fidesz akkori polgármester-jelöltje és a Fidesz mellett tette le a voksát, „amikor név szerint, vállalva az arcomat, megfogalmaztam a kritikákat ezzel a városvezetéssel és a tervezett elképzeléseivel kapcsolatban”. A 444 megkérdezte az esetről, a Tisza azt írta válaszként: „Lehet hogy az történt, mint másik egymillió emberrel: csalódott a maffia kormányban.”

Azt pedig lapunk írta meg, hogy Szabó Péter Mihály politológus, a Tisza Párt budapesti képviselőjelöltje 2022-ben elvégezte a Megafon Digitális Inkubátor Központ közösségimédia-képzését, olvasható a jelölt Linkedin-profilján. Szabó egyike annak a három jelöltnek, akik közül a Tisza két körben képviselőjelöltet választ a budapesti 1-es körzetben. Itt indul a Tisza programalkotásért felelős szakértője, Tanács Zoltán is. Erre Magyar Péter is reagált, kiemelve, hogy magyarázatot kértek erre, de az eset azt bizonyítja, hogy a Tisza jelöltlistája milyen sokszínű.

Itt található az összes tiszás jelölt. Közülük nem sikerült szóra bírnunk a győrieket, de a pártelnök hangsúlyozta: az előválasztás végeztéig egyikük sem nyilatkozhat.