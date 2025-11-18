Vaskemény pártfegyelem párttagok nélkül – nem sikerült szóra bírnunk a Tisza-jelöltségre pályázókat Győrben

A 24.hu tudósítója Győrben a Tisza-jelöltségre pályázókat szerette volna nyilatkozatra bírni, de mindnyájan elzárkóztak – felső utasításra hivatkozva. Mind azt közölték: csak a Tisza-pártközpont válaszolhat a jelöléssel összefüggő kérdésekre. Így aztán a győri 1-es választókerületben indulni szándékozó
- Diószegi Judit exrendőr (aki jelenleg a Tiszta Szívvel a Városért egyesület jelöltjeként, a Momentum, az LMP és az MSZP támogatásával megválasztott polgármester, Pintér Bence személyi referense),
- Bóka Zsolt ügyvéd
- és Markó Tímea könyvvizsgálói asszisztens
is a Tisza sajtóosztályához küldött bennünket, mivel ők nem mondhatnak semmit.
Hasonlóképp tett a szintén telefonon általunk felhívott, az észak-dunántúli vármegyeszékhely 2. számú választókerületének képviselőségéért első körben a Tisza-szigetekben ringbe szálló
- Dr. Nagy Zsanett ügyvéd,
- illetve Néher András, akiről azt tudni, hogy az Audinál az ellátási lánc biztosításáért felel.
Teljes központi hírzárlat van tehát.
Néhernél, aki a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház parkolójában pultozott kedd délelőtt, személyesen is érdeklődtünk,
