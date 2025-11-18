Vaskemény pártfegyelem párttagok nélkül – nem sikerült szóra bírnunk a Tisza-jelöltségre pályázókat Győrben

A 24.hu tudósítója Győrben a Tisza-jelöltségre pályázókat szerette volna nyilatkozatra bírni, de mindnyájan elzárkóztak – felső utasításra hivatkozva. Mind azt közölték: csak a Tisza-pártközpont válaszolhat a jelöléssel összefüggő kérdésekre. Így aztán a győri 1-es választókerületben indulni szándékozó

Diószegi Judit exrendőr (aki jelenleg a Tiszta Szívvel a Városért egyesület jelöltjeként, a Momentum, az LMP és az MSZP támogatásával megválasztott polgármester, Pintér Bence személyi referense),

exrendőr (aki jelenleg a Tiszta Szívvel a Városért egyesület jelöltjeként, a Momentum, az LMP és az MSZP támogatásával megválasztott polgármester, személyi referense), Bóka Zsolt ügyvéd

ügyvéd és Markó Tímea könyvvizsgálói asszisztens

is a Tisza sajtóosztályához küldött bennünket, mivel ők nem mondhatnak semmit.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Hasonlóképp tett a szintén telefonon általunk felhívott, az észak-dunántúli vármegyeszékhely 2. számú választókerületének képviselőségéért első körben a Tisza-szigetekben ringbe szálló

Dr. Nagy Zsanett ügyvéd,

ügyvéd, illetve Néher András, akiről azt tudni, hogy az Audinál az ellátási lánc biztosításáért felel.

Teljes központi hírzárlat van tehát.

Néhernél, aki a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház parkolójában pultozott kedd délelőtt, személyesen is érdeklődtünk,