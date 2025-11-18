győrmagyar péterpintér bencepártfegyelem
Vaskemény pártfegyelem párttagok nélkül – nem sikerült szóra bírnunk a Tisza-jelöltségre pályázókat Győrben

Csak a pultot fotózhattuk a győri kórház előtt, a tiszás jelöltet nem.
2025. 11. 18. 15:38
Központi utasításra hivatkozva a Tisza-jelöltségre pályázók közül senki nem volt hajlandó szóba állni velünk az észak-dunántúli vármegyeszékhelyen. Úgy tűnik, hogy miközben a Tiszának nincsenek vidéki pártszervezetei, a „pártfegyelem” máris versenyképes a fideszes összezárással. A jelölt-jelöltek egyelőre elzárkóznak a nyilvánosságtól. Egyikük ugyan kedden délelőtt a kórház előtt pultozott, de még azt sem engedte meg, hogy fotót készítsünk róla. Bár még nem sokat lehet tudni a jelöltségre pályázókról, de többségük eddig nem harcos kormány- vagy rendszerkritikával vétette észre magát Győrben.

A 24.hu tudósítója Győrben a Tisza-jelöltségre pályázókat szerette volna nyilatkozatra bírni, de mindnyájan elzárkóztak – felső utasításra hivatkozva. Mind azt közölték: csak a Tisza-pártközpont válaszolhat a jelöléssel összefüggő kérdésekre. Így aztán a győri 1-es választókerületben indulni szándékozó

  • Diószegi Judit exrendőr (aki jelenleg a Tiszta Szívvel a Városért egyesület jelöltjeként, a Momentum, az LMP és az MSZP támogatásával megválasztott polgármester, Pintér Bence személyi referense),
  • Bóka Zsolt ügyvéd
  • és Markó Tímea könyvvizsgálói asszisztens

is a Tisza sajtóosztályához küldött bennünket, mivel ők nem mondhatnak semmit.

Hasonlóképp tett a szintén telefonon általunk felhívott, az észak-dunántúli vármegyeszékhely 2. számú választókerületének képviselőségéért első körben a Tisza-szigetekben ringbe szálló

  • Dr. Nagy Zsanett ügyvéd,
  • illetve Néher András, akiről azt tudni, hogy az Audinál az ellátási lánc biztosításáért felel.

Teljes központi hírzárlat van tehát.

Néhernél, aki a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház parkolójában pultozott kedd délelőtt, személyesen is érdeklődtünk,

