A mai nappal megtilthatja a műhús forgalomba hozatalát az Országgyűlés, amely dönthet egyúttal a tavalyi zárszámadás elfogadásáról és rendelkezhet a párbeszédes Szabó Tímea tiszteletdíjáról is. A parlament megtárgyalja a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetésével összefüggő törvényjavaslatot is a keddi ülésén.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Kivételes eljárásban tárgyalják és a nap folyamán várhatóan el is fogadják a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kötött megállapodás vállalásait is tartalmazó, a vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló törvényjavaslatot.

A határozathozatalok között szavaznak a képviselők a műhús előállításának és forgalomba hozatalának tilalmáról.

Elfogadhatják Magyarország 2024-es központi költségvetésének végrehajtását. Ennek alapján a központi alrendszer főösszegeit 42.039 milliárd forint kiadással, 38.091 milliárd forint bevétellel és 3948 milliárd forint hiánnyal hagyhatják jóvá. Dönthetnek az egyes adótörvények adminisztrációt csökkentő és jogharmonizációs célú módosításáról, amely egyebek mellett az anyák adókedvezményének szabályait pontosítja és jövő év elejétől a 27 százalékosból az 5 százalékos áfakulcsba sorolja át a marhahús és a kapcsolódó belsőség értékesítését.

Határozhat a parlament egyes törvényeknek a társasházi építményi jog bevezetésével összefüggő módosításáról. Az új jog védelmet biztosíthat a vevőnek az ingatlan felépítése előtt ingatlan-végrehajtás vagy felszámolás esetén.

Az Országgyűlés dönthet Szabó Tímea (Párbeszéd) tiszteletdíjának csökkentéséről, miután a képviselő az igazságügyi bizottság egyik ülésén előzetesen nem jelezte, hogy egy képet fog bemutatni Orosz Bernadettről, ezzel demonstrálva a kapcsolati erőszak elleni érdemi fellépésről és az áldozatok hatékony védelmét szolgáló intézkedésekről szóló határozati javaslatát.

A határozathozatalok után a képviselők megtárgyalják az egyes törvényeknek a tizennegyedik havi nyugdíj és a tizennegyedik havi ellátás bevezetésével összefüggő módosítását, miszerint 2026-tól a nyugdíjasok minden évben tizennegyedik havi nyugdíjban részesülnek. Napirenden szerepel továbbá a fogyasztóvédelmi tárgyú törvényeknek a kkv-k támogatását és jogharmonizációt célzó módosítása, amely megnyitja a békéltető testületi eljárás igénybevételi lehetőségét a kkv-nak azokban az esetekben, amikor fogyasztói minőségben, végső felhasználóként vásárolnak egy terméket vagy vesznek igénybe szolgáltatást.

Az államháztartási tárgyú törvényeknek a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményeiről szóló irányelv módosításának magyar jogba történő átültetése alapján bővülhetnek a Költségvetési Tanács feladatai a makrogazdasági és költségvetési előrejelzések utólagos értékelésével és véleményezésével. Uniós jogharmonizáció a célja a munkavédelemről szóló törvény módosításának, amely lehetővé tenné munkavédelmi bírság kiszabását abban az esetben, ha az azbesztbontási, azbesztmentesítési tevékenységet engedéllyel nem rendelkező vállalkozás végzi.