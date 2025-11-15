digitális polgári körökdpkfideszgyőr
A következő élő közvetítés része Orbán a védőpajzsról: Trianonban egy olyan Magyarországot hoztak létre, amely életképtelen

Katica a színpadon, a téma a szeretet

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 11. 15. 12:01
Mohos Márton / 24.hu

Katica, ahogy Szabó Zsófi szólította Schmittné Makray Katalint (Schmitt Pál feleségét), a szeretetről beszélt, arról, hogy hogyan adja át gondolatait az isten, haza, család háromszögben környezetének. Előadott egy kedves történetet arról, hogy külföldön voltak és magyarul beszéltek, amikor egy taxis megkérdezte tőlük, hogy milyen nyelven beszélnek. Miután közölték vele, hogy magyarul,

a taxis csillogó szemmel azt mondta, hogy Orbán Viktor.

A történet jutalma taps volt.

Nemcsák Károly színművész és Görbicz Anita is szót kapott, miként Szabó Zsófi fogalmazott, „nagyon mély gondolatok” hangoztak el az elgépiesedő világról, az álhírekről.

Mohos Márton / 24.hu Makray Katalin, Nemcsák Károly és Görbicz Anita
Mohos Márton / 24.hu
