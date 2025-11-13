- Jerevánban győzött a magyar válogatott, karnyújtásnyira a vb-pótselejtező
- Amerikai külügyminiszter: Csak egy évre szól Magyarország szankciómentessége
- Szankciómentesség: Szijjártó Péter teljesen mást állít, mint az amerikai külügyminiszter
- A Humanisták jelöltjei arra fogják kérni a választókat, hogy egyéniben ne szavazzanak rájuk
- Tömeges ételmérgezés: egy beteg kislány apja magánúton készíttetett széklettenyészetet, megérkezett a laboreredmény
- Magyar Péter: Nincs esély arra, hogy az elfideszesített állam megpuccsolja a választási eredményt
- Mészáros Lőrinc tagadta, de két alvállalkozója is hajlandó perre menni a ki nem fizetett milliárdok miatt
- IDEA: 4 százalékponttal csökkent a különbség a Tisza és a Fidesz között
- VSquare: megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon Hilarion metropolita, mégis megkapta a magyar állampolgárságot
A nap legfontosabb hírei – 2025. november 13.
KAREN MINASYAN / AFP
KAREN MINASYAN / AFP
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!