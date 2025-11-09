Elfogtak egy férfit, aki kiskorú lányoktól kért intim fotókat az interneten

Elfogtak a rendőrök egy 34 éves férfit, aki intim fotókat kért egy kilenc éves kislánytól – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap az MTI-vel. A police.hu közleménye szerint B. Benjámin július végén kezdett el privát üzenetekben írogatni a kiskorú sértettnek, akit többször arra kért, különböző ruhadarabokban csináljon magáról képeket, majd küldje el neki azokat.

A lány eleinte eleget tett a férfi kéréseinek, de a továbbiakat már visszautasította. Később a férfi magát nőnek kiadva egy másik profilon keresztül üzenetben felajánlotta a kislánynak, hogy intim képekért cserébe felfedi annak a férfinak a kilétét, aki korábban fotókat kért tőle. A rendőrség közölte, a kislány végül elküldte a hamis profilnak az őt ábrázoló pornográf tartalmú felvételeket.

A nyomozás során kiderült, a férfi több 10 és 14 év közötti kiskorú lánnyal is felvette a kapcsolatot, ugyanezzel a szándékkal. Tőlük szintén intim fotókat kért, valamint szexuális tartalmú üzeneteket is írt nekik. Az elkövető ezek mellett több olyan online internetes csoportba is belépett, amelyekben fiatal lányok is tagok voltak. Mivel az eljárás során kiderült, a férfi nem rendelkezik bejelentett lakcímmel, elfogatóparancsot adtak ki ellene.

B. Benjámint november 4-én kedden fogta el a rendőrség, az előállítása után pedig lefoglalták az általa használt mobiltelefont is. A férfi ellen gyermekpornográfia bűntette miatt indított eljárást Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága. Az elkövetőt őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását.