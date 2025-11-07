Egy ittas nő ököllel esett neki a mentőápoló nőnek, amikor el akarta látni

Az egyik fővárosi közterületre szálltak ki a mentők a napokban, ahova egy járókelő hívta ki őket egy 30 év körüli nőhöz, aki a földön feküdt eszméletlen állapotban. A mentésirányítás riasztotta a legközelebbi mentőgépkocsit, a helyszínre érkező metőápolók pedig rögtön meg is kezdték az erősen ittas nő vizsgálatát. A nő a sebeiből ítélve több ismeretlen eredetű kisebb sérülést szerzett a nap folyamán.

Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a nő közben magához tért, és amint érzékelte, hogy a mentők foglalkoznak vele, „rögtön elutasító hangnemben kezdte bírálni és fenyegetni az életmentőket”.

A helyszínen lévő egyik női mentőápoló higgadtan kezelte az esetet a beszámoló szerint, ami még inkább feldühítette a nőt, egyre agresszívabb lett, így a mentőegység rendőri segítséget kért a helyszínre.

Mikor az ittas beteg ezt meghallotta, a mentőápoló nőre támadt, és ököllel, nagy erővel homlokon ütötte.

„Bajtársaink azonnal jelezték a támadást a mentésirányítás felé, majd utasításukat követve, a protokolloknak megfelelően beszálltak a mentőautóba, hogy a rendőrök kiérkezéséig távozzanak a helyszínről. A nő azonban még ekkor is többször megpróbált ütéseket mérni bajtársainkra, majd mikor nem járt sikerrel a mentőautót kezdte püfölni” – olvasható a mentőszolgálat tájékoztatásában, amiből kiderül, hogy a rendőrök hamarosan megkérkeztek a helyszínre, és segítettek a dühöngő nő megfékezésében, akit végül stabil állapotban szállítottak kórházba – bár a szitkozódást még ekkor sem hagyta abba. A mentők ezután a az illetékes rendőrkapitányásgon vallomást tettek.

A mentőszolgálat beszámolójában kitértek arra is, hogy a most megtámadott mentőápoló nőt korábban is támadták már meg, miközben segíteni próbált egy bajbajutotton.