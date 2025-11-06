Kiss Ambrus: Kérdésessé vált a januári bérfizetés

Alig hárommilliárd forint maradt a fővárosi kasszában és messze még az év vége. Kérdésessé vált a decemberi munka után járó bérek január elején esedékes kifizetése.

Ezt mondta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus. 27 ezer fővárosi munkavállaló és családja megélhetéséről van szó, a városvezetés is nyugodtabb lenne, ha garanciákat tudna adni a bérkifizetésre.

Az továbbra is érvényes állítás, hogy a bérek kifizetése elsőbbséget élvez, de a semmiből ezt sem lehet. Senki nem tudja, mi van a szakadékon túl

– tette hozzá a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

Az újabb állami inkasszó után Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán már közölte: összehívják a demonstrációs és sztrájkbizottságot, mert a Budapest-család 27 ezer dolgozója pontosan érti: nem mehet tovább, hogy „Budapest finanszírozza az államot”, az emberek veszélyben érzik munkahelyüket, megélhetésüket. A kormány továbbra sem hajlandó tárgyalni, a városvezetést vádolja időhúzással, noha Karácsony Gergely szerint eddig több mint 30 ezer oldalnyi, mintegy 21 gigabájtnyi dokumentumot adtak át az átvilágítással megbízott Domokos Lászlónak. A 27 ezer munkavállaló többségét képviselő Fővárosi Közszolgáltatói és Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége nyáron alakította a demonstrációs és sztrájkbizottságot, amely csütörtökön egyeztet a városvezetéssel a megoldási lehetőségekről.

Naszályi Gábor koordinátor jelezte: a súlyos pénzügyi helyzetért nem a munkavállalók, hanem a döntéshozók felelősek. Szerinte a szolgáltatások leállítása a főváros leállásához, ami az ország leállásához vezet. Az ország működtetésének felelőssége a választott politikusoké, bármennyire is próbálják ezt a dolgozókra tolni. Ki-ki felesküdött az ország vagy a saját települése működtetésére – tette hozzá. A szakszervezeti vezető arra is emlékeztetett, hogy van egy érvényes bérmegállapodásuk a fővárosi önkormányzattal, a városvezetés többször is kijelentette, hogy a bérek kifizetése elsőbbséget élvez. Így egyelőre nincs ok a sztrájkra, a fővárossal, mint munkáltatóval semmi bajuk a munkavállalóknak, még a cél is közös: a város működőképességének biztosítása.

Az már más helyzet, ha a munkavállaló nem kapja meg az elvégzett munkáért járó juttatást, függetlenül attól, ki idézte elő a helyzetet. Azzal megszegik a munkaszerződést és a kollektív szerződést. Márpedig ha az egyik fél megszegi a szerződést, nem várható el, hogy a másik fél egyoldalúan tartsa magát hozzá. Akkor a dolgozó dönthet úgy, hogy nem dolgozik ingyen.

Naszályi Gábor jelezte: ebben az esetben sem sztrájkról lenne szó. Nagy kérdés, mit lép erre a városvezetés, a kormány, hiszen 27 ezer munkavállalót nem lehet kirúgni, de ha mégis, akkor a helyzet helyreállíthatatlanná válik. Arra is felhívja a figyelmet, hogy lassan a jövő évi bértárgyalásokat is meg kellene kezdeni, amire kevés azonban az esély, ha az idei év működése sem biztosított.