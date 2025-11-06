Gazdasági szakértő: elindulnak a tömeges leépítések, vagy elkezdődik egy újabb áremelési hullám

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője tartott ma egy előadást, ahol tett pár erős kijelentést.

A 444.hu tudósítása szerint Virovecz azt mondta, hogy ami most van a magyar gazdaságban, „hívhatjuk növekedésnek, mert szignifikánsan azért nagyobb nullánál, de közben elképzelhetőnek tartja, hogy idén még a tavalyi nagyon gyenge, csupán 0,6 százalékos növekedésnél is kisebb lesz a GDP-bővülés. Virovácz szerint talán majd csak 2027-től lehet egyensúlyban a gazdasági növekedés, amikor már a most még három éve mélyrepüléseben lévő beruházások, a szintén borzasztó külső kereslet – az exportmegrendelések 15 százalékkal maradnak el a 2021-estől –, valamint a most egyedüliként életjeleket mutató fogyasztás is felfelé húzhatja a GDP-t, ami akkor már 3 százalék körül bővülhet. De ugye ez csak két év múlva esedékes, addig pedig nincs túl sok jó híre az ING vezető elemzőjének.

Mert például Virovácz szerint aggasztó, hogy jövő évre egy 13-14 százalékos bérnövelési megállapodás van. „Ha ezt 10-re le is lehet húzni, az már majdnem mindegy a vállalatoknak, mert ez még mindig baromi sok egy három éve stagnáló gazdaságban”. Virovácz szerint nagyon nagy kérdés lesz, hogy ha ilyen ütemű béremelésre lesznek kényszerítve a munkaadók, akkor azt hogyan tudják kimozogni. Két szélsőséges lehetőséget említett:

vagy elindulnak a tömeges leépítések, vagy elkezdődik egy újabb áremelési hullám, amint erre lehetőség lesz.

Virovácz úgy véli, megvan a kockázata annak, hogy „vagy egy ársokkal fogunk szembesülni, vagy munkaerő-piaci sokkal”, bár jó esetben ennek valamilyen mixe valósul meg.

A 444.hu beszámolója szerint a szakértő arról is beszélt, hogy új inflációs rezsimbe került a magyar gazdaság, és csak akkor lehet az inflációt lerángatni, „ha az importált inflációt lehúzzuk”, szerinte ezért is halljuk mostanában az MNB-t arról beszélni, hogy az erős forint a jó forint, és emiatt lehet eddig 2025 a forint éve. Azt is mondja Virovácz, hogy hiába tudjuk, hogy az inflációs cél eléréséhez „egy stabil, de könnyen lehet, hogy erősödő forint szükséges”, korántsem biztos, hogy csak a jegybankon múlik, hogy sikerül-e azt elérni. De ha sikerül is, szerinte akkor is legkorábban 2028-ra lehet tartósan elérhető az inflációs cél.

A hét elején a K&H elemzőjét találta meg a kormány, mert nem értettek egyet a helyzetértékelésével.