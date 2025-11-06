nyereménylottótalálat
Belföld

Elvitték a főnyereményt a hatos lottón

Marjai János / 24.hu
24.hu
2025. 11. 06. 21:30
Marjai János / 24.hu

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 45. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 4 (négy)
  • 7 (hét)
  • 25 (huszonöt)
  • 27 (huszonhét)
  • 38 (harmincnyolc)
  • 42 (negyvenkettő)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 58 076 180 forint;
  • 5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 233 315 forint;
  • 4 találatos szelvény 1088 darab, nyereményük egyenként 6220 forint;
  • 3 találatos szelvény 16 352 darab, nyereményük egyenként 2515 forint.

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
444: Olasz étteremben vacsorázik szűk körben és Bolsonaro fiával is tárgyal Orbán Washingtonban
Orbán Viktor Donald Trumpról: ránézünk, és kevesen gondoljuk, hogy este meginnék vele egy sört
Holtan találták meg az otthonából éjjel eltűnt dombóvári férfit
Kiszámolták, hogy mennyivel nőttek volna a nyugdíjak, ha a Fidesz nem vezeti ki a svájci indexálást
Závecz: A Tisza Párt egyértelmű fölényben van
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik