Elvitték a főnyereményt a hatos lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 45. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 4 (négy)
- 7 (hét)
- 25 (huszonöt)
- 27 (huszonhét)
- 38 (harmincnyolc)
- 42 (negyvenkettő)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 58 076 180 forint;
- 5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 233 315 forint;
- 4 találatos szelvény 1088 darab, nyereményük egyenként 6220 forint;
- 3 találatos szelvény 16 352 darab, nyereményük egyenként 2515 forint.
(MTI)