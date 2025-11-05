Részegen balhézott a fideszes képviselő, ezért kilépett a frakcióból Nagykőrösön

Részegen balhézott egy fideszes képviselő Nagykőrösön, ezért kilép a frakcióból és lemond tanácsnoki posztjáról is – vette észre a 444.hu.

A lap szerint előbb a település egyik korábbi önkormányzati képviselője posztolt arról a Facebookon, hogy november 1-jén, a helyi szórakozóhelyen egy fideszes képviselő „alkohol vagy egyéb ajzó szerek” hatására vállalhatatlanul viselkedett.

Sohajda Márk fideszes önkormányzati képviselő nem sokkal később nyilvánosan bocsánatot kért „a múlt hétvégi, sajnálatos viselkedése” miatt, amelyet állítás szerint ittas állapotban követett el.

Cselekedeteim elfogadhatatlanok voltak, és súlyosan megsértették a szórakozóhely munkatársait, valamint minden jelenlévő méltóságát

– fogalmazott posztjában a fideszes képviselő, aki egyúttal jelezte, hogy azonnali hatállyal lemond tanácsnoki pozíciójáról, és kilép az önkormányzati Fidesz frakcióból. Képviselői mandátumáról azonban le nem mondott. Azt írta: „a jövőben azon leszek, hogy visszaállítsam a bizalmat”.

Sohajda Márk a lépését azzal indokolta: tisztában van vele, hogy viselkedése nem egyeztethető össze a közösség bizalmával és a nagykőrösi frakciótársai értékvállalásával.