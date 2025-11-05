nagykőrösfideszsohajda márkképviselő
Belföld

Részegen balhézott a fideszes képviselő, ezért kilépett a frakcióból Nagykőrösön

admin Kassai Zsigmond
2025. 11. 05. 15:08

Részegen balhézott egy fideszes képviselő Nagykőrösön, ezért kilép a frakcióból  és lemond tanácsnoki posztjáról is – vette észre a 444.hu.

A lap szerint előbb a település egyik korábbi önkormányzati képviselője posztolt arról a Facebookon, hogy november 1-jén, a helyi szórakozóhelyen egy fideszes képviselő „alkohol vagy egyéb ajzó szerek” hatására vállalhatatlanul viselkedett.

Sohajda Márk fideszes önkormányzati képviselő nem sokkal később nyilvánosan bocsánatot kért „a múlt hétvégi, sajnálatos viselkedése” miatt, amelyet állítás szerint ittas állapotban követett el.

Cselekedeteim elfogadhatatlanok voltak, és súlyosan megsértették a szórakozóhely munkatársait, valamint minden jelenlévő méltóságát

– fogalmazott posztjában a fideszes képviselő, aki egyúttal jelezte, hogy azonnali hatállyal lemond tanácsnoki pozíciójáról, és kilép az önkormányzati Fidesz frakcióból. Képviselői mandátumáról azonban le nem mondott. Azt írta: „a jövőben azon leszek, hogy visszaállítsam a bizalmat”.

Sohajda Márk a lépését azzal indokolta: tisztában van vele, hogy viselkedése nem egyeztethető össze a közösség bizalmával és a nagykőrösi frakciótársai értékvállalásával.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Eltűnt egy kisfiú Budapesten, nagy erőkkel keresi a rendőrség
„Önök nem békepártiak, hanem orosz csicskák” – Pottyondy Edina válaszolt Orbán Balázsnak
„Ez valójában nagyon rossz irány" – Hegedűs Zsolt reagált arra, hogy Pintér Sándor büntetné a renitens betegeket
Visszatért a közvélemény-kutatók háborúja: a kormánypárti intézetek Fidesz-előnyt mérnek, a függetleneknél elhúzott a Tisza
Orbánék csütörtökön Wizz Air különgéppel repülnek Washingtonba Trumphoz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik