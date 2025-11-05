Iványi Gábor büszke a NAV-nak „lábalattvaló” barátaira

A Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn közölte, hogy Iványi Gábor és társai ellen csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat, mert akadályozták a NAV embereit 2022 februárjában, amikor előre be nem jelentett razziát tartottak az Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában. A lelkész korábban azt mondta: öngólnak tartja a vádemelést a hatalom részéről, de felkészül a börtönre is.

Iványi Gábor egy Facebook-posztban azoknak a barátainak írt, akik közül többen vele voltak a székháznál. Ki létrán, ki a lépcsőn behatolt,

a NAV szemszögéből hívatlan lábalattvalók, így lettünk »csoportosak«. Számomra felemelő volt ez akkor is, és most is az, amikor többen közületek aláírásukkal erősítik meg, hogy nem értenek egyet a főkolompos (én) és társaim bebörtönzésével.

Megerősítette, hogy nem retten meg attól, ha elítélik: ha végül ott végzi, ahol a bíráit mozgósítók helye lenne, akkor is nagy dolognak tartja életében ezt az időszakot,

méltó utolsó szakasza annak.

Iványi Gábor végül hálásan megköszönte barátai szeretetét, azt írta: örökre a lekötelezettjük, büszke rájuk, kész bármire értük.

„Küldje börtönbe, és majd meglátja, mi történik. Csak próbálja meg!”

Ezt üzente Orbán Viktornak a debreceni milliárdos, Felföldi József.