Orosházára költségvetési biztost neveztek ki, közölte a polgármester

A Kincstár döntése alapján Orosházára költségvetési biztost neveztek ki – és ezzel hivatalosan is kimondták, amit egy éve mondunk: az előző városvezetés pazarló, felelőtlen gazdálkodást folytatott

– közölte Raffai János, Oroszháza polgármestere a Facebookon.

Raffai szerint a város pénzkészlete 89%-kal csökkent 2020-hoz képest, miközben a kiadások megkétszereződtek (5,5 → 10,4 milliárd forint), és 2024-ben 2,3 milliárd forint pályázati előleget kellett visszafizetni.

Ezután kifejtette, hogy ez miért csak a jéghegy csúcsa szerinte: