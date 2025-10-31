Orosházára költségvetési biztost neveztek ki, közölte a polgármester

A Kincstár döntése alapján Orosházára költségvetési biztost neveztek ki – és ezzel hivatalosan is kimondták, amit egy éve mondunk: az előző városvezetés pazarló, felelőtlen gazdálkodást folytatott
– közölte Raffai János, Oroszháza polgármestere a Facebookon.
Raffai szerint a város pénzkészlete 89%-kal csökkent 2020-hoz képest, miközben a kiadások megkétszereződtek (5,5 → 10,4 milliárd forint), és 2024-ben 2,3 milliárd forint pályázati előleget kellett visszafizetni.
Ezután kifejtette, hogy ez miért csak a jéghegy csúcsa szerinte:
- 2020 és 2024 között 84 millió forint kifizetése különféle jogcímeken a jegyzőnek és az aljegyzőnek,
- 128 milliós veszteség a Mizujs Babám fesztivál kapcsán,
- 300 milliós visszafizetési kötelezettség a konferencia-központ miatt
- a bezárt élményfürdő mellett sem történt létszámracionalizálás,
- indokolatlan megbízási szerződések tömege,
- a PMK 2024-ben több mint 4 millió forintot költött üzemanyagra,
- az alpolgármesterek szolgálati autót kaptak,
- 2024 áprilisában pedig újabb járművet lízingelt a PMK: egy bőrüléses, extrákkal felszerelt Ford Transit Custom kisbuszt, 4 millió forintos kezdőrészlettel,
- az önkormányzati cégek vezetőinek összes havi bére 6,2 millió forint volt,
- volt olyan cégvezető, aki három év alatt közel 80 millió forintot kapott a fizetése mellett
- a város cégei 600 millió forintos lejárt szállítói tartozással rendelkeztek
- a rendezvényterem üzemeltetésbe adásának szabotálása eddig közel 10 milliós veszteséget okozott a városnak.
- nehezítette a helyzetet a működés stabilizálására, hogy a Fidesz-frakció és csatolt részei mindent megtettek, hogy minél később szülessenek meg a város pénzügyi helyzetét javító döntések (vagyonrendelet, lakásrendelet)