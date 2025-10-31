raffai jánosorosházaköltségvetési biztos
Orosházára költségvetési biztost neveztek ki, közölte a polgármester

admin Kerner Zsolt
2025. 10. 31. 22:01
Varga Jennifer / 24.hu

A Kincstár döntése alapján Orosházára költségvetési biztost neveztek ki – és ezzel hivatalosan is kimondták, amit egy éve mondunk: az előző városvezetés pazarló, felelőtlen gazdálkodást folytatott

– közölte Raffai János, Oroszháza polgármestere a Facebookon.

Raffai szerint a város pénzkészlete 89%-kal csökkent 2020-hoz képest, miközben a kiadások megkétszereződtek (5,5 → 10,4 milliárd forint), és 2024-ben 2,3 milliárd forint pályázati előleget kellett visszafizetni.

Ezután kifejtette, hogy ez miért csak a jéghegy csúcsa szerinte:

  • 2020 és 2024 között 84 millió forint kifizetése különféle jogcímeken a jegyzőnek és az aljegyzőnek,
  • 128 milliós veszteség a Mizujs Babám fesztivál kapcsán,
  • 300 milliós visszafizetési kötelezettség a konferencia-központ miatt
  • a bezárt élményfürdő mellett sem történt létszámracionalizálás,
  • indokolatlan megbízási szerződések tömege,
  • a PMK 2024-ben több mint 4 millió forintot költött üzemanyagra,
  • az alpolgármesterek szolgálati autót kaptak,
  • 2024 áprilisában pedig újabb járművet lízingelt a PMK: egy bőrüléses, extrákkal felszerelt Ford Transit Custom kisbuszt, 4 millió forintos kezdőrészlettel,
  • az önkormányzati cégek vezetőinek összes havi bére 6,2 millió forint volt,
  • volt olyan cégvezető, aki három év alatt közel 80 millió forintot kapott a fizetése mellett
  • a város cégei 600 millió forintos lejárt szállítói tartozással rendelkeztek
  • a rendezvényterem üzemeltetésbe adásának szabotálása eddig közel 10 milliós veszteséget okozott a városnak.
  • nehezítette a helyzetet a működés stabilizálására, hogy a Fidesz-frakció és csatolt részei mindent megtettek, hogy minél később szülessenek meg a város pénzügyi helyzetét javító döntések (vagyonrendelet, lakásrendelet)

