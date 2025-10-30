Török Gábor: Ez az év biztosan nem hoz már áttörést

Továbbra sem indul be a magyar gazdaság, ez az év – minden ellenkező nyilatkozat és várakozás ellenére – biztosan nem hoz már áttörést, jelentős változást

– írta Török Gábor politikai elemző a közösségi médiában arra reagálva, hogy csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közölte az idei harmadik negyedév gazdasági növekedésre vonatkozó adatait. Ezek alapján a GDP növekedése a tavalyi év azonos időszakához képest 0,6 százalék volt a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt.

Politikai értelemben most már csak az a kérdés, hogy a kormánynak a különböző intézkedésekkel és ígéretekkel – a stagnáló gazdaság ellenére – sikerül-e valahogy mégis javítani az emberek gazdasági helyzetértékelését

– tette hozzá az elemző.

A választás szempontjából Török Gábor szerint a helyzetértékelés fontosabb a helyzetnél. Bár azt írta, a helyzet hat a helyzetértékelésre, de hathat rá más is, és ez a választás tétje.

A Törökülés című podcastunk legújabb epizódját ide kattintva lehet meghallgatni vagy megnézni.