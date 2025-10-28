Így fosztották ki az üllői benzinkút kasszáját, amíg a pénztáros édesdeden aludt

Vádat emelt a Monori Járási Ügyészség azzal a két férfival szemben, akik kifosztották az egyik üllői benzinkút kasszáját, miközben a pénztáros mélyen aludt. A Pest Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a két, többszörösen büntetett előéletű üllői férfi 2023. január 27-én éjfél körül érkezett az üllői benzinkútra.

Tankolás után fizetni akartak, de az üzletben nem láttak senkit. A férfiak egy darabig várakoztak, majd körülnézve a helyiségben észrevették, hogy a pénztáros édesdeden alszik.

Egyikük a nyitott pénztárgépekből csaknem másfél millió forintot kivett, majd távoztak. Rövid idő múlva az elkövetők visszatértek, és az ellopott pénzből egy kisebb összeget visszatettek a pénztárgépbe, hogy csak később vegyék észre a tettüket.

Pár perc múlva azonban a pénztáros felébredt, és egy vásárló fizetése során észlelte a lopást. Az ügyészség letöltendő szabadságvesztést, pénzbüntetést és közügyektől eltiltást kért a minősített lopás bűntettével vádolt férfiakra azzal, hogy kötelezzék őket az okozott kár megtérítésére is.