Kedden feltámad a szél

Kedden a gyakran változó felhőzet mellett délutánig többórás napsütésre számíthatunk – írja a Kiderül. Ekkor északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőtakaró érkezik, amely legkevésbé a az ország délnyugati részét érinti, ebből főként az északi tájakon alakulhat ki – többnyire kisebb – eső, zápor.

Napközben a Dunántúl délnyugati területeit leszámítva többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik az északnyugati szelet, amely késő délutántól egyre nagyobb területen délnyugatira fordul, ezzel együtt veszíteni kezd erejéből.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között várható, a déli országrészben lesz a legmelegebb. Késő estére többnyire 6 és 12 fok közötti értékekre lehet számítani.