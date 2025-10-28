időjárás
Belföld

Kedden feltámad a szél

Komka Péter / MTI
24.hu
2025. 10. 28. 06:05
Komka Péter / MTI

Kedden a gyakran változó felhőzet mellett délutánig többórás napsütésre számíthatunk – írja a Kiderül. Ekkor északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőtakaró érkezik, amely legkevésbé a az ország délnyugati részét érinti, ebből főként az északi tájakon alakulhat ki – többnyire kisebb – eső, zápor.

Napközben a Dunántúl délnyugati területeit leszámítva többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik az északnyugati szelet, amely késő délutántól egyre nagyobb területen délnyugatira fordul, ezzel együtt veszíteni kezd erejéből.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között várható, a déli országrészben lesz a legmelegebb. Késő estére többnyire 6 és 12 fok közötti értékekre lehet számítani.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nem olyan rossz az apjával való kapcsolata, mint ahogy azt a műsor sugallta, állítja a Megasztár első kiesője
Lázár szerint az ország érdeke Budapest elrugaszkodása, 1 milliárd euróból építik meg a ferihegyi gyorsvasutat
Telex: Orbánnak nagyon nem mindegy, hogy a választások előtt vagy után kezdünk szakítani az orosz olajjal
Magyar Péter: Új helyzet van október 23. óta
Nagy Mártonék minden pénzt ki akartak söpörni az állami fegyverkereskedő cégből, mielőtt visszaadják a HM-nek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik