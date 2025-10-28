Meggyilkolta, elásta, és lebetonozta a lengyel vendégét egy pár, 21 évet kértek rájuk összesen

Vádat emelt a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség azzal a hajdúszoboszlói párral szemben, akik 2023 őszén meggyilkolták és betont öntöttek a lengyel vendégükre szalonnasütés után.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2023-ban Angliában ismerte meg a lengyel állampolgárságú férfit, akivel baráti kapcsolatba kerültek. Miután az elkövető hazaköltözött Magyarországra, megismerkedett, majd összeköltözött a nővel. 2023 nyarán a későbbi áldozat megbeszélte a magyar férfivel, hogy néhány napra Magyarországra utazik.

A lengyel férfi 2023. szeptember 27-én érkezett a debreceni repülőtérre, ott a pár felvette, majd autóval a Hajdúszoboszlóhoz közeli hétvégi házukba mentek. Több napot is ott töltöttek, közben jókat kirándultak és az estéket is együtt töltötték.

A férfi hazautazása előtti éjjel nagyobb mennyiségű alkoholt ittak a szomszédaik társaságában, majd miután a vendégek hajnalban hazamentek, a két férfi között az udvaron vita, majd dulakodás alakult ki. Bementek a házba, ahol tovább folytatták a verekedést, a nő próbálta őket megnyugtatni és vizet locsolt rájuk. A két férfi azonban tovább birkózott, a magyar férfi földre szorította ismerősét, és segítséget kért az élettársától.

No, neki sem kellett sokat könyörögni. A nő a teraszon magához vett egy alumínium baseball ütőt, amit odaadott a párjának, aki azzal kétszer tarkón ütötte a hason fekvő férfit. Ezután hanyatt fordította, megragadta a torkát és addig szorította, amíg az meg nem fulladt.

A pár elhatározta, hogy nem értesítik a rendőrséget, hanem elássák az áldozatuk testét a telken. Az asszony feltakarította a házban vérnyomokat és dulakodás során összetört üvegeket. A szomszédoknak, és lengyel férfi eltűnése miatt aggódó testvérének azt mondták, hogy ismerősük már elment, és nem tudják, hol van. Néhány nappal később pedig több zsák betont vásároltak, és a holttest feletti földterületet lebetonozták.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt állítja bíróság elé az elkövetőket. amelyet a nő bűnsegédként követett el. A férfire 13 évet, a nőre pedig 8 év börtönt kért a főügyészség előkészítő ülésen történő beismerés esetére.

Pár hónappal korábban egy eltűntként keresett csicsói vállalkozót öltek meg és ástak el hazánkban.