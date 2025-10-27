bűnügymezőkövesdlövöldözésvádemelés
Belföld

Vádat emeltek a férfiak ellen, akik autóból lövöldöztek hajnalban a haragosaikra

admin Kolontár Krisztián
2025. 10. 27. 10:31

Vádat emelt a Mezőkövesdi Járási Ügyészség azzal a két férfival szemben, akik tavaly nyáron akik autóból lövöldöztek a haragosaikra Mezőkövesden. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az elkövetők és ismeretlen társuk az egyik augusztusi hajnalban, lassan haladt kocsival a város egyik utcájában.

A férfiak meglátták az autót vezető terhelt korábbi barátnőjének barátját másik három férfival az egyik családi ház udvarán. Az elkövetők a náluk lévő gumilövedékes és gázriasztó fegyverrel több lövést is leadtak a férfiak felé. Egy gumilövedék eltalálta az ingatlan tulajdonosnőjének az élettársát, aki nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Az ügyészség közérdekű munkabüntetést és pénzbüntetést kért a többszörösen minősülő garázdaság bűntettével és más bűncselekménnyel vádolt büntetett előéletű férfiakra.

Miskolcon pedig az erkélyről lövöldözött fényes nappal egy másik borsodi férfi. Erről ide kattintva olvashat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kihúzzák a 65 év felettiek szűrővizsgálatait a háziorvosok teljesítményértékeléséből
„Segítség… megharaptak” – ártalmatlannak hitt cápák csapata falt fel egy turistát Izraelben
Kuruzsló kozmetikusok ellen emeltek vádat
Október 27-től „ingyen” dolgoznak a magyar nők
Mi kellene ahhoz, hogy tiszások és fideszesek tudjanak egymással beszélni?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik