Vádat emeltek a férfiak ellen, akik autóból lövöldöztek hajnalban a haragosaikra

Vádat emelt a Mezőkövesdi Járási Ügyészség azzal a két férfival szemben, akik tavaly nyáron akik autóból lövöldöztek a haragosaikra Mezőkövesden. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az elkövetők és ismeretlen társuk az egyik augusztusi hajnalban, lassan haladt kocsival a város egyik utcájában.

A férfiak meglátták az autót vezető terhelt korábbi barátnőjének barátját másik három férfival az egyik családi ház udvarán. Az elkövetők a náluk lévő gumilövedékes és gázriasztó fegyverrel több lövést is leadtak a férfiak felé. Egy gumilövedék eltalálta az ingatlan tulajdonosnőjének az élettársát, aki nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Az ügyészség közérdekű munkabüntetést és pénzbüntetést kért a többszörösen minősülő garázdaság bűntettével és más bűncselekménnyel vádolt büntetett előéletű férfiakra.

