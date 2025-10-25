Dobozban múlt ki az iskolai laptopok nagy része

A közoktatási rendszer digitalizációjának kudarcáról írt példákkal gazdagon illusztrált cikket a Népszava. A lap szerint az Orbán-kormány Digitális Oktatási Stratégiája legfeljebb hangzatos ígérethalmaznak bizonyult, de nem a gyerekek vagy az oktatás minősége volt a fontos, hanem a statisztika. Az iskolákban kiosztott laptopok beszállítói között ráadásul, mint korábban már megírtuk, kimutathatóan jó kormányzati kapcsolattal rendelkező cégcsoportot találunk, például Orbán Viktor miniszterelnök testvére, ifj. Orbán Győző birkózótársának, és Palkovics László barátjának cége is szállított.

A lapnak egy dunántúli pedagógus azt állította, hogy a laptopok az iskolában két évig a dobozokban álltak, mert digitális táblát addig nem kaptak, és ettől az akkumulátoruk teljesen tönkrement. A tankerület ráadásul azt kérte, hogy a bontatlan csomagolásokat időnként fotózzák le.

Iskolai laptopot a lap szerint olyanok is kaptak, akik nem is igényeltek. Egy szülő arról beszélt lapunknak, hogy mivel odahaza négy laptopjuk van, az igénylési határidő előtt gyermekük nevében direkt jelezték az iskolának, nem kérnek készüléket. Ennek ellenére két hónap múlva kaptak egy e-mailt az intézménytől, hogy menjenek már be végre aláírni a szerződést, s vigyék el a laptopot. Az iskolában ugyan megmutatták a korábbi levelezést, ám közölték velük, miután már a gyerekük nevére érkezett notebook, nem tudnak mit csinálni. A szülők javasolták, akkor használja az iskola, ám erre nem volt lehetőség, ugyanis kifejezetten a diák nevére szólt a laptop, így végül, megunva a meddő vitát, hazavitték a készüléket, amely azóta is a dobozában pihen.

A program népszerűségét jól példázza, hogy idén az október 1-jén megnyílt regisztrációs felület elérhetőségét több tankerületi központban is november 5-éig meghosszabbították. Emellett az igénylésre jogosultak körét is kibővítették az 5. és a 9. évfolyamosok mellett más korosztályokra. A bizalmatlanság legfőbb oka a lap szerint, hogy az idén már csak használt, akár 4 éves laptopokat kaphatnak a diákok, amelyeket az előző tanév végén elballagó 8. és 12. osztályos tanulóknak kellett leadniuk, és a szülők nem szeretnének ezekért az eszközökért felelősséget vállalni.

A digitális tananyag, amely a Krétából is elérhető, egy nagy rakás szar

– idézték egy pedagógus nyilatkozatát, aki szerint a meglévő tankönyveket digitalizálták, így a tananyagból hiányzik az interaktivitás, ami a lényeg volna.

Egy fővárosi iskolában az egyik történelemtanár egy programozásban jártas ismerősével hosszú hónapok alatt digitális tananyagot állított össze az 5-8. osztályok számára, amelyet a diákjai a tankönyvvel párhuzamosan használhattak. Újításának híre, ha lassan is, de eljutott a tankerülethez, ahol erősen nehezményezték, hogy eltér a NAT-tól, s végül az intézményvezető közölte vele, hogy nem használhatja a digitális tananyagot, maradjon a tankönyvnél, füzetnél.