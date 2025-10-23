Mennyire elégedett a demokráciával egy békemenetelő?

A téren muzsikáló népzenészek is csatlakoztak a menethez, és séta közben is szolgáltatják a talpalávalót.

Ne féljetek magyarok, itt vannak a cigányok!

– kiáltott fel egy magyar zászlót cipelő roma férfi, aki nem sokkal előttük halad.

A Békemenet elején párszor már erőteljesen felhangzott a „Ria-ria-Hungária!” rigmus, de ez jellemzően nem sokkal hátrébb elhal.

Mindeközben fiatalok járják a tömeget, akik QR-kódokkal ellátott papírokat osztanak a tömegben. Mint kiderült, az ELTE Társadalomkutató Központ megbízásából teszik ezt, a kód pedig egy kérdőívhez vezet, amelyben például olyan kérdésekre válaszolhat a kitöltő, hogy mennyire elégedett a demokrácia állapotával.

A menet körúthoz érő középső részét kellemes tavaszi napsütés és hasonlóan kellemes szellő fogadja.