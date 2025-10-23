A szomszédok slaggal oltották a tüzet, mégis meghalt egy férfi

Kigyulladt egy melléképület Ráckevén, a Dombos utcában csütörtök délután Egy nyolc négyzetméteres fabódéban keletkezett tűz, amelyet a szomszédok oltottak el egy kerti locsolótömlővel, és egy gázpalackot is kivittek az épületből. A tűzben egy idős férfi az életét vesztette – írta a 24.hu-hoz eljuttatott közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A szomszédok gyors reagálásának köszönhetően tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni.