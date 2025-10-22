„Csak belekentem a fiú hajába azt a ragacsos valamit, amivel bekenték a kilincset” – védekezett a diák megverésével vádolt nevelőtanár

Vádat emelt az Encsi Járási Ügyészség azzal a nevelőtanárával szemben, aki tavasszal megvert egy diákot az abaújszántói mezőgazdasági szakképző iskola kollégiumában. A gyermek anyja korábban az RTL Híradónak azt mondta, hogy a fia tréfából bekente a nevelőtanár szobájának kilincsét borotvahabbal, a nevelőtanár pedig belenyúlt a habba. A nevelőtanár ezután berontott a szobába, majd hátracsavarta az ágyon fekvő diák karját, és tenyérrel többször is nyakon vágta.

Jogg Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy a vádlott tagadta, hogy bántalmazta volna a diákot és azt mondta, hogy már az elejétől problémák voltak a kollégiumban való elhelyezkedése után, mert a diákok agresszíven viselkedtek vele és folyamatosan gúnyolták.

Elmondása szerint az ominózus este folyamatosan hangoskodtak a diákok, emiatt többször is felment hozzájuk szólni ezért. Tizenegy órakor villanyoltást csinált, de ők ezután is zajongtak. Ezután bement a szobájukba, de, amikor belépett az ajtón, akkor a kilincsen ráfogott egy ragacsos anyagra. Állítása szerint ezt követően odalépett ahhoz a diákhoz, aki egyből azt mondta neki, hogy nem ő volt, majd beletörölte a ragacsos kezét a hajába

– mondta az ügyész.

A vádirat szerint a férfi múlt év november végétől idén márciusig dolgozott kollégiumi nevelőként a középfokú oktatási intézményben. Az ominózus éjszaka szolgálat közben szóváltásba került az egyik szobában lakó kiskorú diákkal, majd a fiú bal kezét hátracsavarta és többször tenyérrel tarkón ütötte. Az áldozat a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az ügyész elmondta még, hogy 1 év 6 hónap, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kértek a volt kollégiumi felügyelőre előkészítő ülésen történő beismerés esetére.

Mivel a tettes kollégiumi felügyelő volt a cselekmény elkövetésekor, így közfeladatot ellátó személynek minősül és közfeladatának ellátása alatt bántalmazta a kollégistát.