„Állítsátok meg a világot, ki akarok szállni!” – Megjelent a népszabis Fedél Nélkül

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 10. 20. 15:47
Szajki Bálint / 24.hu
A bezárt Népszabadság egykori újságíróinak cikkeivel jelent meg az otthontalanok újságjának legfrissebb száma.

Nem akarok lemaradni, de lépést tartani sem tudok. Sokszor eszembe jut az egykor elhíresült graffiti, amelynek üzenete most is érvényes: állítsátok meg a világot, ki akarok szállni

– így végződik Tanács István cikke a Fedél Nélkül legfrissebb számában. Az otthontalanok lapja immár tizedik alkalommal jelent meg Népszabadság-különszámként.

A legnagyobb példányszámban eladott politikai napilapot 2016. október 8-án zárták be a hatalomhoz közeli oligarchák, az újság nélkül maradt hírlapírók cikkei először az elnémítás után a hajléktalanok lapjában jelentek meg. Azóta hagyománnyá vált e különkiadás elkészítése, ahogyan az is, hogy az ezzel járó extra költségeket a megszüntetett lap szerkesztőségének munkatársai adják össze, a bevétel pedig az árusítóké marad.

A népszabis rész ezúttal a mesterséges intelligencia világáról szól. A szerzők között van – az említett Tanács Istvánon kívül – Dési András, Doros Judit, Fekete Gy. Attila, F. Szabó Emese, Hargitai Miklós, Hegyi Iván, Kelen Károly, Ongjerth Hanna, Pető Péter és Ungár Tamás, a rajzokat Marabu készítette. A blokkot immár tizedik alkalommal Gergely Márton, a HVG főszerkesztője szerkesztette.

Ugyancsak tradícióvá vált, hogy a Népszabadság szellemiségét őrző közösség újságírói díjakat ad át az évfordulón. Az ünnepséget ezúttal október 5-én rendezték a józsefvárosi Grund rendezvényközpontban. A Népszabadság Szólásszabadság-díjat, a Válasz Online szerkesztősége kapta. A Népszabadság volt újságírói szerint a Válasz tette az elmúlt évben a legtöbbet a szólás- és sajtószabadságért Magyarországon. A díjat a kitüntetett szerkesztőség nevében Bódis András felelős kiadó vette át. A Népszabadság Újságíró-díjat Horváth Gábor, a megszüntetett lap neves szerzője, szerkesztője, külpolitikai újságíró, a Népszava jelenlegi főszerkesztő-helyettese kapta.

