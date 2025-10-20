„Állítsátok meg a világot, ki akarok szállni!” – Megjelent a népszabis Fedél Nélkül

Nem akarok lemaradni, de lépést tartani sem tudok. Sokszor eszembe jut az egykor elhíresült graffiti, amelynek üzenete most is érvényes: állítsátok meg a világot, ki akarok szállni

– így végződik Tanács István cikke a Fedél Nélkül legfrissebb számában. Az otthontalanok lapja immár tizedik alkalommal jelent meg Népszabadság-különszámként.

A legnagyobb példányszámban eladott politikai napilapot 2016. október 8-án zárták be a hatalomhoz közeli oligarchák, az újság nélkül maradt hírlapírók cikkei először az elnémítás után a hajléktalanok lapjában jelentek meg. Azóta hagyománnyá vált e különkiadás elkészítése, ahogyan az is, hogy az ezzel járó extra költségeket a megszüntetett lap szerkesztőségének munkatársai adják össze, a bevétel pedig az árusítóké marad.

A népszabis rész ezúttal a mesterséges intelligencia világáról szól. A szerzők között van – az említett Tanács Istvánon kívül – Dési András, Doros Judit, Fekete Gy. Attila, F. Szabó Emese, Hargitai Miklós, Hegyi Iván, Kelen Károly, Ongjerth Hanna, Pető Péter és Ungár Tamás, a rajzokat Marabu készítette. A blokkot immár tizedik alkalommal Gergely Márton, a HVG főszerkesztője szerkesztette.

Ugyancsak tradícióvá vált, hogy a Népszabadság szellemiségét őrző közösség újságírói díjakat ad át az évfordulón. Az ünnepséget ezúttal október 5-én rendezték a józsefvárosi Grund rendezvényközpontban. A Népszabadság Szólásszabadság-díjat, a Válasz Online szerkesztősége kapta. A Népszabadság volt újságírói szerint a Válasz tette az elmúlt évben a legtöbbet a szólás- és sajtószabadságért Magyarországon. A díjat a kitüntetett szerkesztőség nevében Bódis András felelős kiadó vette át. A Népszabadság Újságíró-díjat Horváth Gábor, a megszüntetett lap neves szerzője, szerkesztője, külpolitikai újságíró, a Népszava jelenlegi főszerkesztő-helyettese kapta.