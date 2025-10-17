időjárás
A hidegfront előtt még 20 fok körül leszünk

2025. 10. 17. 06:14
Pénteken a párásság és ködfoltok megszűnése után általában több órára kisüt a nap, de északon továbbra is előfordulhatnak tartósabban felhős tájak – írja a Kiderül.

Számottevő csapadék sehol sem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 13, 19, késő este 8, 15 fok között várható.

A hétvégén hidegfront érkezik, vasárnap és hétfőn lehet a leghűvösebb 13 fokkal, majd eső kíséretében újra melegedni kezd az idő és a jövő hétvégén ismét 18-19 fok körüli maximum értékekkel számolhatunk.

