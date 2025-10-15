Vagyonielégtétel-biznisztől tartanak a bírók

Több mint egy hónapja élesedett az a rendelkezés, amely szerint ha egy bíró vagy bíróság bármilyen határidő tekintetében késedelembe esik, akkor vagyoni elégtételt kell nyújtania minden, az ügyben érintett fél számára. Naponta a minimálbér 1,5 százalékát (ez jelenleg 4362 forint) kell fizetni – ha kérik, ha nem –, és magának a bírónak kell jeleznie, ha átlép egy törvényes határidőt.

„Nem számoltunk előzetesen semmilyen összeggel, hogy mekkora terhet róhat mindez a bíróságokra, mert nekünk a tényekből kell kiindulnunk. Egyrészt abból, hogy a bírók és a bíróságok eminens kötelezettségüket teljesítik, azaz a szakszerű ítélkezési tevékenységet a jogszabályok, illetőleg a törvényi határidők betartása mellett végzik. Másrészt pedig jelentősen csökkent az ügyhátralék az elmúlt fél évtizedben: a két éven túli peres ügyek száma például közel 60 százalékkal” – mondta Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a 24.hu-nak, megjegyezve, hogy az állam nem biztosít pluszforrást a bíróságoknak ezekre a kiadásokra.