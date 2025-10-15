„Én utálom egyébként” – Takács Péter kezdeményezi az orvosbérek felülvizsgálatát, ha a Fidesz nyeri a választást

Takács Péter volt az egyik vendég a szerda reggeli Harcosok Órájában, ahol egyebek mellett arra a kritikára reagált, hogy túl nagy a bérszakadék az orvosok és az ápolók között.

Az egészségügyi államtitkár azt mondta, a Kincses Gyula által vezetett MOK javaslata volt ez a – Takács Péter szavaiaval élve – „szocialista típusú” bértábla.

A kamara ragaszkodott ehhez a bértáblához. Én utálom egyébként. Ha isten és a választók is úgy akarják, májusban kezdeményezem ennek a felülvizsgálatát

– tette hozzá az államtitkár.

Ebben a kormányzati ciklusban azért nem tették ezt meg, mert megállapodtak a MOK-kal: „Nem mi leszünk azok, akik ezt a megállapodást felrúgják”, mondta Takács Péter, aki arról is beszélt, hogy többször kérte a Magyar Orvosi Kamara vezetését, tegyenek javaslatot a teljesítményelemeket nélkülöző bértábla módosítására, de nem tettek.

A baloldalhoz közeli egészségügyi szakértők kommunistázzák és kritizálják a kormányt a szocialista bértábla miatt. De ezt Kincses Gyula javasolta, ez nem az én bértáblám, nem az én agyamból pattant ki

– mondta az államtitkár, aki hozzátette, „a kommunistázással egyet tudok érteni, hiszen egy kommunista agyából pattant ki.”

Takács Péter beszélt arról a mentősről is, akit azért bocsátottak el regionális vezető pozíciójából, mert macskás fadíszes pólóban fotózkodott, és a képet feltette a Facebook oldalára. Az államtitkár szerint azonban nem ezért vonták vissza kinevezetését, hanem azért, mert Csató Gábor, a mentőszolgálat főigazgatója már korábban sem volt megelégedve a mentős vezetői tevékenységével.