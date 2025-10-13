Nyolc évet kapott pedofil tarpai fociedző, a kisfiúkkal erőszakoskodó N. László jelenleg is szökésben van

Nyolc év fegyházbüntetésre és nyolc év közügyektől eltiltásra ítélte a Nyíregyházi Törvényszék hétfőn azt az N. Lászlót, aki két rábízott kisfiúval is erőszakoskodott. A tarpai fociedzőként ismert férfit kötelezték a 649 ezres bűnügyi költség megfizetésére is. A férfi nem volt jelen az ítélethirdetésen, mivel már 2023 novemberében megszökött a házi őrizetből, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik.

A Kárpátaljáról származó férfi 2022 novemberében egy tivadari vendégházban tartott utánpótlás-focitábor során két 14–15 éves fiúval erőszakoskodott. A Tények beszámolója szerint éjszakánként áthívta magához őket a szobájába, masszírozta és simogatta őket, a saját nemi szervét pedig a gyerekek testéhez nyomta.

A gyerekek a tábor idején a férfi felügyelete alatt álltak, így különösen kiszolgáltatott helyzetben voltak. Bíróság szexuális erőszak bűntettében, és folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélésben mondta ki bűnösnek a férfit. Emellett fogolyszökés vétségében is elmarasztalták, mert megszökött a házi őrizetből.

A bíróság nyolc év fegyházra ítélte N. Lászlót azzal, hogy feltételesen sem bocsátható szabadságra. Emellett minden olyan foglalkozástól, amely során kiskorúakkal foglalkozhatna. Az ítélet nem jogerős. A jogerőre emelkedés és a büntetés végrehajtása azonban addig nem indulhat el, amíg a pedofil fociedzőt el nem fogják.

N. László azért tudott megszökni a letartóztatásból való kiengedése után, mert heteken át nem működött a rendőrségi nyomkövető rendszer.