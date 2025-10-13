Elmondta a tanítónénijének egy hároméves kora óta rettegésben élő kislány, milyen szörnyűségeket művelnek vele otthon

Hároméves kora óta rendszeresen bántalmazta, majd szexuális erőszakot követett el a nevelt lánya kislányán egy Székesfehérvárnál élő férfi. A megrázó bűncselekményre úgy derült fény, hogy a rettegésben élő kislány végül elmondta a tanítónénijének, hogy milyen szörnyűségeket művel vele évek óta a rokona. A Székesfehérvári Törvényszék tíz év fegyházbüntetésre ítélte a férfit, de az ügyészség súlyosabb büntetés kiszabásáért fellebbezett.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi a születésétől fogva nevelte a nevelt lánya 2016 júniusában született kislányát. A férfi 2019-től rendszeresen trágár szavakkal szidalmazta, verte, és életveszélyesen fenyegette a gyermeket.

A férfi 2020 augusztusától többször is szexuális cselekményt végzett a rettegésben élő kislánnyal. A gyerek végül 2023-ban merte elmondani a tanítónénijének milyen rettenetes dolgokat művel vele évek óta a rokona. Az iskola ezt azonnal jelezte a gyámhatóságnak.

A terhelt cselekménye káros hatással lehet a kislány későbbi szexuális, érzelmi fejlődésére. A bíróság 10 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit szexuális erőszak bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt azzal, hogy végleg eltiltották minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúakkal foglalkozhatna. A férfit kizárták a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből is. Az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a férfi az erkölcsi és a jogi szabályokat is megszegte, a kislány fejlődésében sérülést okozott, ezért súlyosabb büntetést érdemel.

Egy környéken élő másik kislány sírva fakadt az iskolában, majd elmondta a pszichológusnak, milyen rettenetes dolgokat művel évek óta vele a nagyanyja férje.