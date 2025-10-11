Futóverseny Budapesten: itt kell lezárásokra számítani a hétvégén

Futóverseny, a 40. Spar Maraton miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2025. október 10. és október 13. között Budapesten. A rendőrség honlapján olvasható, milyen forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén. Ott térképen is meg lehet nézni a lezárásokat.

Lezárják:

október 10-én 9 órától október 12-én 20 óráig a Budapest XI.,

Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között.

október 11-én 11 óra 40 perctől 17 óra 30 percig a Budapest XI.,

Műegyetem rakpartot az Egry József utcai felhajtó és a Pázmány Péter sétány között.

október 11-én 12 órától 14 óra 30 percig a Budapest XI.,

Egry József utcai felhajtót a Műegyetem rakpart és a Budai alsó rakpart között.

október 11-én 7 órától 10 óráig a Budapest I. és XI.,

Budai alsó rakpartot a Dombóvári út és a Halász utca között.

október 11-én 10 órától 11 óra 50 percig a Budapest I., II. és XI.,

Budai alsó rakpartot a Dombóvári út és a Döbrentei tér között.

október 11-én 11 óra 30 perctől 14 óra 30 percig a Budapest XI.,

Budai alsó rakpartot a Dombóvári út és a Bertalan Lajos utca között.

október 11-én 8 órától 11 óra 30 percig a Budapest V. és IX.,

Pesti alsó rakpartot a Közraktár utca és a Garibaldi utcai lehajtó között.

október 12-én 6 órától 13 óráig a Budapest I., II. és XI.,

Budai alsó rakpartot a Pázmány Péter sétány és az Üstökös utca között.

október 12-én 7 órától 15 óra 45 percig a Budapest V., IX. és XIII.,

Pesti alsó rakpartot a Közraktár utca és a Dráva utcai lehajtó között.

október 12-én 9 óra 20 perctől 15 óra 45 percig a Budapest V., IX. és XI.,

Fővám teret a Szabadság híd és a Közraktár utca között,

Szabadság híd déli forgalmi sávját és a villamos pályát,

Szent Gellért teret a Műegyetem rakpart és a Szabadság híd között,

Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Pázmány Péter sétány között.

Szakaszosan és időszakosan a futók elhaladásának idejére lezárják:

2025. október 11-én 9 órától 11 óra 55 percig a Budapest I., II., V., IX. és XI.,

Bem rakpartot a Halász utca és a Jégverem utca között,

Clark Ádám teret,

Dombóvári utat a Pázmány Péter sétány és a Budafoki út között,

Eötvös teret,

Fő utcát a Jégverem utca és a Clark Ádám tér között,

Fővám teret a Szabadság híd és a Közraktár utca között,

Jégverem utcát,

Lánchidat,

Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Pázmány Péter sétány között,

Szabadság híd déli forgalmi sávját és a villamos pályát,

Szent Gellért teret a Műegyetem rakpart és a Szabadság híd között.

október 12-én 9 óra 5 perctől 11 óra 30 percig a Budapest I., V., VI. és XI.,

Alagút utcát,

Andrássy utat az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között,

Apród utcát az Attila út és az Ybl Miklós tér között,

Attila utat az Alagút utca és az Apród utca között,

Clark Ádám teret,

Lánchidat,

Széchenyi István teret,

Várkert rakpartot az Ybl Miklós tér és Döbrentei tér között,

Ybl Miklós teret,

Bajcsy-Zsilinszky utat a József Attila utca és az Alkotmány utca között,

Eötvös teret,

József Attila utcát a Széchenyi István tér és a Bajcsy-Zsilinszky út között,

Dombóvári út vasút felőli forgalmi sávokat a Pázmány Péter sétány és a Fehérvári út között.

október 12-én 10 órától 14 óra 40 percig a Budapest II., III., IX. és XIII.

Árpád fejedelem útját a Zsigmond tér és a Tavasz utca között,

Árpád híd dél oldal két forgalmi sávját a margitszigeti lehajtó és a Népfürdő utca között,

Árpád híd északi oldal két forgalmi sávját a Tavasz utca és a margitszigeti lehajtó között,

Margitszigeti lehajtót az Árpád híd és a Schulek Frigyes sétány között,

Erste székház melletti szervizutat,

Hajós Alfréd sétányt,

Margitsziget központi utat,

Moszkva sétányt,

Népfürdő utcát,

Népfürdő utcai lehajtót,

Rendőrség útját,

Vizafogó utcát,

Jászai Mari tér északi rakparti lehajtót,

Szent István park lehajtót,

Tavasz utcát az Árpád fejedelem útja és az Árpád híd között,

Újpest rakpartot,

Közraktár utcát a Pesti alsó rakpart és a Kinizsi utca között.

október 13-án 9 óra 55 perctől 12 óra 10 percig a Budapest II. és III.,

Árpád fejedelem útját az Üstökös utcai felhajtó és a Zsigmond tér között,

Üstökös utcai felhajtót.

Tilos megállni:

október 11-én 0 órától október 12-én 15 óráig a Budapest XI.,

Műegyetem rakparton, a középső parkolóban tíz gépjármű részére fenntartott helyen a Budafoki úttól,

Magyar tudósok körútja északi részén lévő parkoló teljes területén,

Magyar tudósok körútja mindkét oldalán.

október 11-én 0 órától október 12-én 10 óráig a Budapest I.,

Budai alsó rakparton a Döbrentei tér magasságában az Erzsébet hídtól északra lévő Duna felőli parkolóban.

október 11-én 6 órától 14 óráig a Budapest I.,

Hunyadi János utca páratlan oldalán a Clark Ádám tér és az Apor Péter utca között.

október 12-én 0 órától 10 óra 15 percig a Budapest I.,

Attila út mindkét oldalán az Dózsa György tér és az Alagút utca között,

Várkert rakpart mindkét oldalán az Ybl Miklós tér és a Döbrentei tér között.

október 12-én 0 órától 12 óráig a Budapest I. és II.,

Árpád fejedelem útja mindkét oldalán a Dara utca és a Lukács utca között.

október 12-én 0 órától 12 óra 15 percig a Budapest I. és II.,

Budai alsó rakparton a Halász utcai rakparti lehajtó északi ágánál lévő zebrától a Margit híd irányába a következő zebráig.

október 12-én 0 órától 15 óráig a Budapest II. és XIII.,

Népfürdő utca mindkét oldalán a Dagály utca és a Bodor utca között,

Népfürdő utca mindkét oldalán a Vizafogó utcánál lévő parkolóban,

Margit híd budai hídfő északi oldalán az Árpád fejedelem útján lévő parkolóban.

október 12-én 0 órától 15 óra 15 percig a Budapest XI. és XIII.,

Műegyetem rakpart Duna felőli oldalán a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között,

Pesti alsó rakpart Jászai Mari téri északi lehajtótól a Szent István park felé első gyalogos lejáróig az Újpest rakpart oldalán, beleértve a busz parkolót,

Erste székház előtti szervizút székház felőli oldalán (az Árpád híd pesti hídfője mellett).

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek.