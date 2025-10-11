Köszöntsük a Bontási és Egy Helyben Maradási Minisztériumot és a szüntelen virágzást

Az Építési és Közlekedési Minisztérium, mint azt neve ígéri, mostanság éppen épületbontásban és közlekedési lehetőségek megszüntetésében utazik – tudósít a 444. Van egy tucatnyi vasúti mellékvonal az országban, többnyire több évtizede kiherélt menetrendekkel meg eltérő sűrűségű és fontosságú teherforgalommal, ezeken a vasútállomásokat időnként véletlenszerűen felújítják, majd ugyanazon kormány egy córesszel később leállítja a teljes közlekedést. Aztán Emmanuel Goldstein lelép, jön a következő, kétharmaddal és eljátssza ugyanezt, csak közben ordít a Nélküled és tíz napig tart a BL-döntő. (Ugyanezt a pótrohasztást – cselekvésnek nem hívnám – csináljuk egyébként a kisvárosi kórházakkal és falusi postákkal is, amíg meg nem érti mindenki, hogy megyei jogú városokba és az őket övező alvófalvakba kell költözni, autóval. Nincsenek már sokan, akiknek még magyarázni kell, és akkor már ilyesmikről sem kell majd hazudozni a választás előtt.)

Szóval vannak ezek a szerencsétlen mellékvonalak, amelyek mellé az istennek nem bírt épülni se autó-, se akkugyár – a legújabb kori leállításukkor az egyik legkevésbé reménytelent, a nagyatádit látogattam meg két éve. Stabil kapcsolat télvíz idején; gyors összeköttetés az IC-vel; teherforgalom, amit addig sem kamionok bonyolítanak, hogy szétcsesszék a négy számjegyű utat; meg hát némi rang és állami törődés illúziója abból az időből, amikor a vasút megérkezett a petróleumlámpával kivilágított épület elé, majd a mindenható állam az ő végtelen népi bölcsességében fenntartotta – ezekhez kötődnek, ezeket várják el, ezektől nyugodtabbak ezeken a helyeken. És ez veszik el, amikor a mellékvonal leáll: minden leállással a vasút helyébe lépő buszokra szokik, akinek szokni kell, minden újraindulás után csenevészebbek az utasszámok, de mindaddig van remény valami épelméjű közlekedésszervezésre, amíg ott van a sín.

Két éve Nagyatádon Piroskát, Nagyatád tram trainjét húsz év alatt negyedszer kellene megvédeni Nem csak olyan vasúti személyvonalak álltak le augusztustól, ahol napi néhány vonat poroszkál: a tízezres Nagyatádot reggeltől estig 16 járat kötötte össze a szomszéd faluval, ahonnan Kaposvárra, Pécsre, Budapestre is jár IC, míg számos faluból ezen a vonalon jártak be a járási székhelyre szakorvoshoz, vásárolni, ügyeket intézni. Az elmúlt húsz évben negyedszer került veszélybe a járat sorsa: megnéztük a felfüggesztés előtti utolsó napot.

Azokat szedi most fel a Bontási és Egy Helyben Maradási Minisztérium Komlón, a fideszes Polics József polgármester régi álmát valóra váltva ezzel, aki szerint a „vasútmentes belváros” projekt révén a városnak végre valódi belvárosa lehet. A bányászvárosnak ugyanis nem a szélére, hanem valóban a kellős közepébe került a hat vágány, amiről a vasútmániás szaksajtó is elismeri, hogy a reális forgalom mellett túlzó – de hogy anélkül is racionalizálni lehetne, hogy az egészet eltörlik a pitvarba, ahogy azt is rögzítik, hogy évi kétszáz tehervonatot pótolni nem kétszáz kamion kell majd, és azok a kamionok közelebb fognak menni az ablakokhoz. Azt már én teszem hozzá, hogy tudunk városokat a világ perspektívákban gazdagabb feléből, amelyek örülnének neki, ha mégsem a szélükön állna meg a vonat, de egyrészt

senki nem várja Lázár Jánostól, hogy ő rohanjon legelöl az idő szekerével,

másrészt Komlónak sem lesz már ilyen problémája, hiszen egyáltalán nem lesz vonat, ami jó lenne, ha mégis a belvárosban állna meg.

A nevükben is kevésbé mellékes fővonalakra térve nyugtalan szívvel gondolunk az Esztergomból Budapest felé vonattal közlekedő olvasóinkra és kollégáinkra, amióta tudni, hogy nincs a nemrég felújított vonalon biztosítóberendezés, de hát az olyan, mint a biztonsági öv, nem attól megy a vonat meg az autó. És persze az egész csak hangulatkeltés: mi baj lehetne egy országban, ahol kormánytisztviselők lopnak a boltból (boltból nem szabad), és durván az infláció fölött drágul a temetkezés? (Korábban kellett volna gondolkodni/meghalni.)

Hogy a magyar gazdaság „nincs rossz bőrben”, azt az állami főadón elhangzott miniszterelnöki deklarációból is tudni, és egyből többszörösen ijesztő a közlés. Egyrészt ha bizonygatni kell, akkor valószínűleg nem betontalapzaton nyugszik az állítás – onnan lehet tudni, hogy nincs rossz bőrben egy gazdaság, hogy nem kell ezt kulcsüzenetként hangsúlyozni. Mi jutna eszünkbe, ha egy ismerős azzal köszöntene minket, hogy „Szia, nem vagyok rossz bőrben”? Valószínűleg nem az, hogy milyen érdekes, hogy pont ezt emelte ki, és az illető bizonyára kicsattan, csak nem szeret hencegni.

És akkor arra még nem tértünk ki, hogy eleve nem az az állítás, hogy a gazdaság jó bőrben volna. Hogy más, értőbb szemszög szerint milyen bőrben van, arról frissen Simor András volt jegybankelnöktől lehet hallani új, havonta jelentkező podcastunkban, a Bázishatásban, amit teljes formájában a 24 Extra Csúcs előfizetői érhetnek el, de egy hangulatalapozó részletet minden részből publikusan is közzé teszünk. Baka F. Zoltán műsorában négy vendég váltja majd egymást hónapról hónapra, a következő részben a Hold Alapkezelőt vezető Szabó Balázs jön. Hátha nála vannak a jó hírek.

