Nagyon megdrágult a temetkezés

A koporsós temetés országos átlagára átlépte a félmillió forintot: a KSH friss adatai szerint szeptemberben már 501 800 forintot kellett fizetni egy ilyen temetésért – írja a Pénzcentrum. Ez egy év alatt több mint 12 százalékos drágulást jelent, ami jóval meghaladja a 4,3 százalékos inflációt. A hamvasztásos temetések költségei is meredeken nőttek, immár 355 880 forintra emelkedtek, ami közel 11 százalékos éves áremelkedés. A temetési költségek növekedése meghaladja a bérek emelkedésének ütemét is.

A két temetési forma közötti árkülönbség az elmúlt egy évben folyamatosan nőtt: míg 2024 szeptemberében 124 940 forinttal került többe egy koporsós temetés a hamvasztásosnál, addig 2025 szeptemberére ez az eltérés már 145 920 forintra emelkedett. Ez több mint 16 százalékos növekedést jelent egy év alatt.

A Pénzcentrum cikke megjegyzi: a valós költségek temetésenként jelentősen eltérhetnek. Az 500 ezer forint körüli átlagos koporsós temetési ár csak az alapvető szolgáltatásokat – például a sírásást, a ravatalozást és a gyászkocsi használatát – tartalmazza. Az ehhez kapcsolódó további tételek, mint a koporsó minősége, a koszorúk, a zenei szolgáltatás, a temetési ruha, illetve az egyházi szertartás külön költséget jelentenek, így a végösszeg akár a duplájára is nőhet.