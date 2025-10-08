A Velencei-tó medrében is sétálni lehet

Nemcsak a Balaton, hanem a Velencei-tó medrében is száraz lábbal lehet sétálni a nyári aszály és hőség, valamint az intenzív párolgás miatt, írja az Időkép.

Habár a 2022. szeptember 23-án Agárdnál mért legalacsonyabb vízszinttől, 53 centimétertől még messze vagyunk, tavaly ilyenkor mért adatokhoz képest 45 centiméterrel alacsonyabb a vízállás. Mivel a tó átlagos vízfelülete nagyjából 26 négyzetkilométer, akkor

a párolgás okozta vízveszteség 11,7 millió köbméter lehet.

Tovább tetézheti a bajt, hogy belátható időn belül nem várható jelentős mennyiségű csapadék a tó vízgyűjtőjében.

A hétvégén jelentek meg olyan fotók a Balatonról, melyek arról árulkodtak, hogy a tó vízszintje annyira lecsökkent, hogy néhol sétálni lehet az előbukkant mederben. Az aggasztó jelenségről itt írtunk bővebben.