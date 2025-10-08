mentőkomszbántalmazás
Belföld

Kirúgtak egy mentőst, aki brutálisan bántalmazott egy férfit Hevesben

Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu (Kiemelt képünk illusztráció.)
24.hu
2025. 10. 08. 16:16
Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu (Kiemelt képünk illusztráció.)

Azonnal hatállyal megszüntette az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) annak a mentősnek a munkaviszonyát, aki brutálisan bántalmazott egy férfit kedden Heves vármegyében – közölte az OMSZ szerdán az MTI-vel.

Azt írták: kedd este egy szolgálatban levő mentődolgozó brutális módon bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben levő férfit Heves vármegyében.

Az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, ilyen ember nem lehet többé tagja a mentők közösségének

– írták. Az érintett munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették, egyúttal feljelentést tesznek, az ügyben büntetőeljárás indul.

Hozzátették: az Országos Mentőszolgálat dolgozói azt a hivatást vállalták, hogy megvédik és megmentik az emberek életét. Ez a vérlázító cselekmény semmiképpen sem vethet árnyékot arra a tisztességes és sokszor hősies helytállásra, amit több ezer bajtársunk nap mint nap tanúsít – olvasható a közleményben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hadházy: Saját magamat csapnám be, ha azt mondanám, hogy ezen most változtatni tudok
Bírósági döntés van, le kell állítani a gödi Samsung SDI akkugyárát
Akciófilmbe illő jelenet játszódott le az egyik budapesti piacon, amikor megjelentek a NAV ellenőrei
Veszélybe került a januári 13 százalékos minimálbér-emelés
Aki nem csal, az balek, aki csal, azt védi a törvény – a voksturistás Magyarföld egy hónap elteltével ismét polgármestert választ
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik