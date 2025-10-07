szarvas róbertbácsszőlőshadházy ákoshivatali visszaélés
Belföld

Vádat emeltek a polgármester ellen, aki beköltözött az uniós pénzből felújított orvosi lakásba

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2025. 10. 07. 09:00
Adrián Zoltán / 24.hu

Vádat emelt a bajai járási ügyészség hivatali visszaélés miatt Szarvas Róbert bácsszőlősi fideszes polgármester ellen, aki a település uniós pénzből felújított orvosi szolgálati lakásába költözött be. A hírről Hadházy Ákos független képviselő számolt be, aki annak idején feljelentette a politikust.

„Ha jól számolom (sajnos jól), akkor ez a második általam bemutatott eset, ahol az ügyészség nem szabotálja el teljesen az ügyet” – kommentálta Hadházy az esetet.

Hadházy másfél éve tárta fel ezt a visszaélést, most jutott el vádemelésig az ügy.

„B…szd meg, valahol laknom kell” – reagált annak idején polgármester, amikor Hadházy számon kérte rajta, hogy miért költözött be a 45 millió forintos uniós pénzből felújított, orvosoknak fenntartott szolgálati lakásba.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Több száz millió forintot foglaltak le két főorvostól Budapesten, akik havi 100–140 ezer forintot kértek el a betegek államilag finanszírozott elhelyezéséért
Árpa Alexandra kis híján szerepelt a Hunyadiban: A keresztény értékrendembe a vetkőzés nem fér bele
Vannak olyan iskolák, ahova egyetlen elsős sem iratkozott be
Marsi Anikó elárulta, miért visel hetek óta fekete ruhát a Tényekben
NER-es felár: 15 százalékkal drágultak az uniós közbeszerzések, amikor kormányközeli vállalkozók nyerték őket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik