„Én nem lakok sehol, sehonnai bitang ember vagyok” – a fideszes polgármester beköltözött az uniós pénzből felújított egészségházba

Miért kérdez baromságokat, mindenről tud, akkor mi a francnak kell kérdezősködni? – mondta Szarvas Róbert, Bácsszőlős fideszes polgármestere Hadházy Ákosnak, aki aziránt érdelkődött nála, hogy miért költözött be a település orvosi szolgálati lakásába, amelyet 45 millió forintos uniós támogatásból újítottak fel. Az ellenzéki képviselő erre megjegyezte, hogy ez „nagyon meredek”, mire a kormánypárti politikus kijelentette:

B…szd meg, valahol laknom kell

Amikor Hadházy mondta neki, hogy egyébként nincs is rá felhatalmazása, hogy itt húzza meg magát, a fideszes helyi politikus azt is letagadta, hogy polgármester lenne, de még azt is, hogy ott lakik. – Én nem lakok sehol, sehonnai bitang ember vagyok – mondta a fideszes polgármester.

Hadházy szerint egyébként Szarvas Róbertet már a körjegyző, aztán többször a képviselő testület, majd a kormányhivatal is felszólította, hogy legyen szíves kiköltözni az egészségházból.

„Semmi különös, Szarvas Róbert csak egy tagja annak a fideszes aktivista hálózatnak, amelyet EU-s pénzekből megvett, vagy EU-s pénzekkel megzsarolt polgármesterek ezrei alkotnak. Ezek a kiskirályok tudják, hogy csak akkor engedi nekik a Fidesz valami EU-s pénz elnyerését, ha a falu a Fideszre szavaz – ezért mindent meg is tesznek érte. Az ellenzék akkor fog győzni, ha megtalálja és hálózatba szervezi az ellenálló embereket ezeken a településeken, mert vannak ilyenek, még az ilyen «Isten háta mögötti» helyeken is – írta Hadházy.