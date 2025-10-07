Informatikai hiba miatt „kisebb várakozási időre lehet számítani” a Szent János Kórházban

Átmeneti informatikai hiba miatt apróbb fennakadások előfordulhatnak az Észak-budai Szent János Centrumkórházban, olvasható az intézmény honlapján.

Mint fogalmaznak:

a járóbeteg-ellátás ugyanakkor zavartalanul működik, azonban a rendszer teljes helyreállításáig kisebb várakozási időre lehet számítani.

A megfogalmazás elég furcsára sikerült, de valószínűleg nem arra gondolnak, hogy a megszokottnál rövidebb a várakozási idő, hanem azon a feltételezésen alapszik, hogy alapesetben nincs is várakozási idő, de most lehet.

Hozzátették, az informatikus kollégáik folyamatosan dolgoznak a probléma elhárításán, és az esetleges kellemetlenségekért elnézést kértek.