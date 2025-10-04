Négy napja nincs ivóvíz a szombathelyi kórházban

Tájékoztatjuk a tisztelt betegeinket és a tisztelt látogatókat, hogy csőtörés miatt, a fertőtlenítési eljárás befejezéséig, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 11-es Huszár úti telephelyén (Szombathely, 11-es Huszár u. 130.) a vízszolgáltatás szünetel

– írja szeptember 30-án a kórház a honlapján. Hozzáteszik: a betegek mosakodási lehetőségét odaszállított vízzel oldották meg, illetve palackos vízről is gondoskodtak. Hírüket azzal zárják, hogy a szakemberek a hiba elhárítását azonnal megkezdték, a normál betegellátás és a teljes körű vízszolgáltatás helyreállításáról a betegeket és a látogatókat haladéktalanul értesítik.