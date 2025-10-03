A Mészáros Csoport üzleti titok megsértése miatt feljelentést tett a Direkt36 ellen – számolt be az RTL Híradó. Mészáros Lőrinc cégcsoportja a híradó kérdésére válaszolva azt állította, hogy a Talentis Group egyetlen esetben sem tett utalást a fedezetkezelő részére, azt minden esetben az építtető, Orbán Győző teljesítette.

Az oknyomozó portál egy általuk megszerzett bizalmas dokumentumra alapozva megírta, hogy a Mészáros tulajdonában lévő Talentis Group jelentős pénzügyi segítséget nyújtott a miniszterelnök apjának az Alcsútdobozon, több jel szerint konkrétan a hatvanpusztai birtokon zajló építkezéséhez.

Az irat szerint a Mészáros tulajdonában álló Talentis Group Beruházás-szervező Zrt. nevű cég azzal segítette Orbán Győzőt, hogy egy 2023-2024-es, a beruházás részleteit ismerő egyik forrás szerint 3,6 milliárd forintos költségű munkához ők biztosítottak fedezetet. Ennek lényege, hogy minden nagyobb beruházás előtt az építtetőnek igazolnia kell, hogy van elég forrása az adott építkezésre. A dokumentum értelmében Orbán Győző helyett ezt a fedezetet ebben az esetben Mészáros Lőrinc cége igazolta, illetve fizette ki.