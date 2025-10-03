Fojtogatni kezdte a vele vitatkozó egyik nőt, majd közölte vele, hogy megöli, és hozta a vascsövet

Letartóztatta a Székesfehérvári Járásbíróság azt az emberölési kísérlettel és más bűncselekménnyel gyanúsított férfit, aki másfél héttel ezelőtt meg akarta ölni az egyik nőismerősét Bicskén. Jászberényiné Király Teodóra, a Fejér Vármegyei Főügyészség szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy az ominózus este a férfi együtt italozott három nőismerősével.

Egy szóváltást követően megragadta az egyikük torkát, majd fojtogatni kezdte és közölte vele, hogy megöli. A nő kiszabadult a férfi fogásából, és kimenekült a házból, ahol a gyanúsított egy faléccel támadt rá, azonban a nőnek sikerült elhárítania az ütést.

A gyanúsított ezt követően egy másfél méter hosszú, tömör vascsövet vett a kezébe és közölte az áldozatával, hogy azzal fogja megölni. A nő elfutott, és segítségért kiáltott, de a támadója tovább fenyegette.

Amikor a gyanúsított utolérte a nőt, a feje felé ütött, az ütés elérte a nő homlokát. Ezután a nőnek sikerült ismét elmenekülnie és segítséget kérnie az egyik szomszédtól, aki értesítette a rendőrséget. Az áldozat visszatért a házhoz, hogy segítsen a háznál maradt barátnőjének, a gyanúsított azonban kirohant a házból, és puszta kézzel többször is megütötte őt.

Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban a támadás módjára és a támadott testtájékra figyelemmel a cselekmény alkalmas volt a súlyosabb sérülés, halál okozására. Az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett az ügyészség indítványával és letartóztatta a büntetett előéletű támadót.

Egy boltvezetőnő tetten érte az üzletben bóklászó betörőt, azonnal előkerült a vascső.