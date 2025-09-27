orbán győzőkiránduláshadházy ákoshatvanpuszta
Hadházy: Közkívánatra tartjuk meg másodszorra is a kirándulást

2025. 09. 27. 15:00
Hadházy Ákos kezdte a megnyitó beszédeket azzal, hogy többen kérdezték tőle, miért van szükség egy újabb túrára, ha már tartott egyet korábban. Azt mondta, közkívánatra tartják a kirándulást, részben mert nagyon sokan voltak olyanok is, akik az első alkalommal nem tudtak eljönni, és sokan másodszor is eljöttek ma.

A képviselő elmondta, hogy szombaton tartják a roma büszkeség napját is Budapesten. Támogatását fejezte ki feléjük. Szerinte meg kell említeni, hogy a országban már van „cigánytörvény”. Így a települések önazonosságáról szóló törvényt nevezete, ami szerinte gyalázatos, mert az önkormányzatok feltételeket szabhatnak a betelepüléshez.

