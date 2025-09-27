rendőrségbaleset
Vezetés közben rosszul lett és szalagkorlátnak csapódott egy férfi Borsodban

admin Vaskor Máté
2025. 09. 27. 11:51

Szalagkorlátnak hajtott egy személyautó a Borsodszirákot és Boldvát összekötő, 2617-es út 7-es és 8-as kilométerszelvénye között, közölte a Katasztrófavédelem.

A balesethez a kazincbarcikai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, jelezték.

Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a boon.hu megkeresésére azt mondta, elsődleges információink szerint egy 80 éves sofőr rosszul lett a volánnál, ezért szalagkorlátnak ütközött.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

