Megmagyarázták a finn horrorszülők, miért nem járatták iskolába, zárták vaksötét szobába és pelenkázták a 12 éves örökbe fogadott fiukat

Vádat emelt a Komlói Járási Ügyészség azzal a finn házaspárral szemben, akik vaksötét szobába zárták és brutálisan elhanyagolták a 12 éves örökbe fogadott kisfiukat. A gyermek évek óta nem járt iskolába és nem is étkezhetett egy asztalnál a családdal. Még télen is csak úgy tisztálkodhatott, hogy levetkőztették és slaggal locsolták hideg vízzel az udvaron. A fiúnak pelenkát kellett hordania, mert azt sem engedték meg neki, hogy használja a vécét.

Csordás Hajnalka, a Baranya Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre reagálva azt mondta, hogy letöltendő szabadságvesztést kértek a házaspár mindkét tagjára azzal, hogy feltételesen se bocsáthassák őket szabadságra. Az ügyészség arra is indítványt tett, hogy vonják meg tőlük a szülői felügyeleti jogukat és tiltsák el őket minden olyan tevékenységtől és foglalkozástól, amely során 18 év alatti személlyel kapcsolatba kerülhetnének.

Az ügyész elmondta még, hogy a személyi szabadság megsértése bűntettének súlyosabban minősülő esetével és kiskorú veszélyeztetésével vádolt férfi és felesége is tagadta a bűnösségét.

Tagadták a bűnösségüket, és a finn és a magyar szokások közötti különbséggel magyarázták azt, hogy miért nem vitték orvoshoz a gyereket. Emellett arra hivatkoztak, hogy a kisfiú nem engedte, hogy segítsenek neki a tisztálkodásban és a körömvágásban

– mondta Csordás Hajnalka.

A vádirat szerint a finn házaspár 2022-ben költözött egy Baranya vármegyei faluba a 14 éves vér szerinti, és 12 éves örökbe fogadott gyermekükkel. A házaspár a baranyai faluba költözése után minden szükséges bejelentést elvégzett maguknak és a saját gyerekének. Az akkor még csak 12 éves, örökbe fogadott fiuk részére ezt nem tették meg, és iskolába sem íratták be.

A gyereknek nem engedték meg, hogy elhagyja a házat. Néha kimehetett az udvarra, és a pincébe mehetett le, ha segítenie kellett valamiben. A kisfiú többször is próbált megszökni a házból, s a tiltás ellenére kiment a kertbe, és elbújt.

A nevelőszülők ezután egy deszkaajtóval leválasztott helyiséget alakítottak ki a kisfiúnak, amelyet kívülről egy nehéz futópaddal zártak le. A kisfiút rendszeresen ebbe a berendezés és világítás nélküli helyiségbe zárták be. A gyereknek egy földre terített lepedőn kellett aludnia, amihez párnát és takarót kapott. A kisfiú nem étkezhetett együtt a családdal, és általában zabpelyhet, néha melegszendvicset kapott.

A kisfiú a vécét és a fürdőszobát sem használhatta a házban. Ezért pelenka volt rajta állandóan, amit naponta egyszer cseréltek. Hetente egyszer fürdették a gyereket, de akkor is úgy, hogy levetkőztették az udvaron, és hideg vízzel lelocsolták slaggal. Ez így volt még télen is.

A pokoli körülmények közt élő kisfiú tavaly júliusban az egyik éjszaka ki tudott szökni a házból, és elbújt egy közeli lakatlan házban. Többen keresni kezdték, és másnap este találták meg, majd kórházba szállították. A gyermek ápolatlan, koszos volt, hajában élősködők voltak. Az elégtelen és egyoldalú táplálkozás miatt vérszegénység alakult ki nála. Fejlődése korához képest elmaradott volt, súlyosan veszélyeztetett állapotba került.

A finn házaspár 2–12 évig terjedő szabadságvesztést kaphat bizonyítottság esetén a halmazati szabályok miatt. A döbbenetes ügy további részleteiről ide kattintva olvashat. Csak erős idegzetűeknek!

