Feljelentett pilisi képviselő: Állítólag a lányomnak egy barátnőjét zaklattam, csak még azt sem tudom, melyiket

Botrány alakult ki Pilisen, miután László Attila polgármester egy Facebook-posztban jelezte, feljelentette Horváth Miklós volt önkormányzati képviselőt, mert „egy 15 éves kislányt akart felcsalni a lakására, provokatív szexuális célzatú üzenetek által”.

A hvg.hu megkereste a feljelentett politikust, aki azt mondta:

állítólag a lányomnak egy barátnőjét zaklattam, csak még azt sem tudom, melyiket.

Erről azután beszélt, hogy ő maga is a rendőrségen járt feljelentést tenni. A lemondott képviselő ugyanis állítja, hogy a polgármester vádjai nemcsak nem igazak, de valójában éppen a városvezetés politikusai követtek el bűncselekményeket vele szemben. A polgármestert rágalmazás miatt jelentette fel, másokat pedig súlyos fenyegetések miatt.

Horváth Miklós szerint azzal haragította magára a polgármestert és korábbi képviselőtársait, hogy egy korábbi büntetőügyben nem volt hajlandó úgy megváltoztatni a vallomását, ahogyan azt László Attila szerette volna, olvasható a cikkben.

Horváth azt mondja, a képviselőtestületben kisebbségben lévő erőknél próbált védelmet keresni sajátjaival szemben, ami a polgármesternek szerinte nem tetszett.

Amikor meglátták, hogy én beszélek velük – merthogy követtek is –, akkor jött ez a pedofilos ügy. De erre bizonyíték is van, mert a telefonomban turkáltak

– tette hozzá.

Hozzátette: ha vannak is a telefonjában ilyen beszélgetések, ő semmilyen kislánynak nem írt ilyesmit.

A polgármester ezzel szemben a lapnak azt mondta, hogy az érintett 15 éves lány szülei vasárnap hívták fel telefonon azzal, hogy fontos ügyben szeretnének vele beszélni. Kora este át is ment a családhoz, ahol a lány elmesélte, hogy előző nap felzaklató üzeneteket kapott az akkor még városgondnokként dolgozó és önkormányzati képviselői tisztséget viselő Horváth. A polgármestert – saját elmondása szerint – teljesen váratlanul érte a frakciótársával szembeni vád, a képviselő üzenetei, amelyeket a lány képernyőfotóval még azelőtt rögzített, hogy Horváth törölte volna, nem hagytak benne kétséget az elmondottak felől.