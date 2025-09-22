rendőrbűnügybudaörs
Rosszul lett és meghalt egy 38 éves rendőrnyomozó

Pest vármegyei rendőrség / facebook
admin Kolontár Krisztián
2025. 09. 22. 16:06
Pest vármegyei rendőrség / facebook

Rosszul lett és meghalt egy 38 éves rendőr. A Pest vármegyei rendőrség a közösségi oldalán azt közölte, hogy Rózsás Péter 2008-ban kezdte a rendőri pályafutását és azóta szolgált a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság állományában is.

A zászlós kezdetben járőr feladatokat látott el Budakeszin, majd ugyanott lett nyomozó, később pedig járőrvezető. Az elmúlt nyolc évben a kapitányság Bűnügyi Osztályán volt nyomozó.

Pest vármegyei rendőrség / Facebbok

Azt írták, hogy a rendőr szeptember 18-án, az esti órákban lett rosszul egy budaörsi utcán, s az életét már nem tudták megmenteni. Hozzátették, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság valamennyi munkatársa részvétét fejezi ki és osztozik a család fájdalmában.

